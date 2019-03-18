Полиция проверяет видео, на котором девушка плюёт на дверь храма

В Ростове-на-Дону полиция проверяет видео из социальных сетей, на котором девушка плюет на дверь одной из церквей города. Об этом говорится в сообщении на сайте Главного управления МВД России по Ростовской области.

Видео было опубликовано в группе "Ростов Главный — новости Ростова-на-Дону" 16 марта. В нём также приводятся извинения девушки, в которых она признаёт, что совершила этот поступок "в силу молодости, неопытности, глупости и невоспитанности". "Мне крайне жаль, простите", – обратилась она к горожанам. Свои действия она объяснила неким "вызовом" молодёжи от 15 до 19 лет, который был запущен некоторое время назад против происходящего в данный момент в России.

В 2013 году после дела участниц группы Pussy Riot, которые провели панк-молебен в храме Христа Спасителя в Москве, в России был принят закон об уголовном наказании за оскорбление чувств верующих (участниц Pussy Riot судили по обвинению в хулиганстве). В России участились случаи уголовного преследования по этой статье, в том числе из-за так называемых мемов и шуток про религию в интернете. Летом прошлого год Русская православная церковь попросила верящих в бога судей и следователей заканчивать дела об оскорблении чувств верующих примирением сторон. В церкви считают, что в случае, когда обвиняемый "признает свою вину и сожалеет о поступке", верующие люди должны просить о прекращении уголовного преследования.