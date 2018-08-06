Русская православная церковь попросила верящих в бога судей и следователей заканчивать дела об оскорблении чувств верующих примирением сторон. Об этом сообщается на сайте Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ.

В церкви считают, что в случае, когда обвиняемый признает свою вину и сожалеет о поступке, верующие люди должны просить о прекращении уголовного преследования.

Ране стало известно, что в Барнауле за месяц было заведено три уголовных дела за шутки про религию в социальных сетях. Андрей Шашерин, Мария Мотузная и Даниил Маркин обвиняются в "возбуждении ненависти или вражды" и "оскорблении чувств верующих" из-за так называемых мемов.