Макаревич высказался о фанатах, радующихся аннексии Крыма

Лидер рок-группы "Машина времени" Андрей Макаревич высказался о поклонниках своего творчества, которые радовались аннексии Крыма Россией.

На своей странице в Фейсбуке музыкант написал, как относится к фанатам, которые просят сфотографироваться с ними со словами: "Мы выросли на ваших песнях". – "Что ж вы так херово выросли? Что ж вы орали: "Ура Крым наш"? Плохо слушали?" – обращается Макаревич к таким поклонникам и добавляет, что "красота мир не спасёт".