Макаревич высказался о фанатах, радующихся аннексии Крыма

Лидер рок-группы "Машина времени" Андрей Макаревич высказался о поклонниках своего творчества, которые радовались аннексии Крыма Россией.
На своей странице в Фейсбуке музыкант написал, как относится к фанатам, которые просят сфотографироваться с ними со словами: "Мы выросли на ваших песнях". – "Что ж вы так херово выросли? Что ж вы орали: "Ура Крым наш"? Плохо слушали?" – обращается Макаревич к таким поклонникам и добавляет, что "красота мир не спасёт".
- Сегодня пятая годовщина подписания договора о включении Крыма и Севастополя в состав России, которое большая часть мирового сообщества считает незаконным и не имеющим юридической силы. В 2014 году музыкант не поддержал аннексию Крыма и российское вмешательство в дела Украины. Некоторые российские общественные деятели и политики обвинили музыканта в антироссийских убеждениях. Начались гонения на Андрея Макаревича: его концерты в России стали один за другим отменяться по самым неожиданным причинам. Сам Макаревич записал несколько критических песен в связи с политической ситуацией.
- В феврале нынешнего года издание "Лента.ру" вынесло в заголовок интервью с Макаревичем фразу о том, что "80 процентов населения Земли – идиоты". Эти слова прозвучали в ответ на вопрос о работе в составе общественного совета при комитете Госдумы России по культуре, куда Макаревич вошёл в начале года. После публикации интервью в соцсетях разгорелся скандал. Некоторые пользователи предложили "выдворить Макаревича из страны", отдать "под суд" и лишить наград.
- Позже, комментируя реакцию на эту фразу, музыкант отметил, что она была вырвана из контекста и, кроме того, принадлежит не ему, а Эдгару По. Но "в конечном счете подтверждает тезис, который все обсуждают", добавил Макаревич.
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