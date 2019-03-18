Путин подписал законы о наказаниях за "фейки" и неуважение к власти

Президент России Владимир Путин подписал законы о блокировках и штрафах за "фейковые" новости в СМИ, а также о штрафах и арестах за проявление неуважения к власти и государственным символам в интернете.

Соответствующие документы опубликованы на портале правовой информации.​

Первый документ вводит запрет на распространение в интернете недостоверной общественно значимой информации под видом достоверных сообщений, которая "создает угрозу причинения вреда жизни или здоровью граждан, имуществу, угрозу массового нарушения общественного порядка или общественной безопасности", а также "угрозу создания помех функционированию объектов жизнеобеспечения".

В случае нарушения закона граждан ждёт штраф на сумму до 100 тысяч рублей, должностных лиц – до 200 тысяч, юридических – до полумиллиона. При повторном нарушении штраф для юрлиц может достигать полутора миллионов рублей.

В свою очередь, за оскорбление власти и госсимволов граждане наказываются штрафом до 100 тысяч рублей или административным арестом на срок до 15 суток. При повторном нарушении штраф может быть увеличен до 200 тысяч рублей.

Пакет законопроектов был внесён в Госдуму главой комитета Совета федерации по законодательству Андреем Клишасом и депутатами Людмилой Боковой и Дмитрием Вяткиным. Он был принят парламентом 7 марта. Позже их одобрил Совет Федерации.

С призывом отклонить законопроекты выступал президентский Совет по правам человека и другие правозащитные организации.