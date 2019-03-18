В Магасе уволена замдиректора "Мемориального комплекса"

Ингушские власти уволили заместителя директора по научной работе государственного учреждения "Мемориальный комплекс жертвам репрессий" Зарифу Саутиеву. Причиной увольнения, как заявила сама Саутиева, стало её участие в акциях протеста против соглашения об административных границах с Чечней. Акции прошли в Ингушетии осенью 2018 года.

О предстоящем увольнении её не предупредили, как требует закон – лично и под расписку, за два месяца до увольнения. Саутиевой не предложили другие вакантные должности либо работу, соответствующую ее квалификации, что также нарушает положения Трудового кодекса России, сообщается на сайте Правозащитного центра "Мемориал".

Уволенная заместитель директора подала в Магасский городской суд иск к министерству культуры республики. Именно это министерство недавно изменило штатное расписание "Мемориального комплекса", заменив две должности заместителя директора на две должности дворников. Первое заседание состоялось 18 марта. Слушания продолжатся 22 марта.