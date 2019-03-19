За месяц ареста Майкл Калви ни разу не говорил с родными

Находящийся в московском следственном изоляторе "Матросская тишина" основатель фонда Baring Vostok, гражданин США Майкл Калви сообщил, что за месяц ареста ему не разрешили ни одного свидания с близкими, ни разу не дали им позвонить, он не получил ни одного письма из дома.

Об этом Калви рассказал посетившим его в СИЗО членам Общественной наблюдательной комиссии Москвы, сообщает газета "Московский комсомолец". По словам американского бизнесмена, чувствует он себя хорошо. В его камере 7 человек – военные, бизнесмены, чиновники, в частности, бывший замминистра культуры Григорий Пирумов. Консул США посетил Калви один раз. Калви заявил, что сам против частых визитов, так как не хочет "политизировать" свой арест.

Основатель Baring Vostok вновь назвал свой арест несправедливым. По словам Калви, он любит Россию, много сделал для неё и никогда не думал никого обманывать, а если будет на воле, продолжит инвестировать в российскую экономику.

Майкла Калви задержали 15 февраля. Он помещён под стражу. По версии следствия, он организовал мошенническую схему по хищению 2,5 миллиарда рублей из банка "Восточный". Калви обвинения отвергает. Ранее в суде Калви назвал подозрения в свой адрес ложью и связал их с корпоративным конфликтом между ним, членом совета директоров банка "Восточный" Шерзодом Юсуповым и другим акционером Артёмом Аветисяном.

Как сообщил телеканал "Дождь" со ссылкой на источники, близкие к Кремлю, в администрации президента России подозревают структуры инвестиционного фонда Майкла Калви в финансировании российской оппозиции. Baring Vostok якобы мог выделять деньги на протестные акции перед президентскими выборами 2018 года.

Фонд Baring Vostok опубликовал открытое письмо президенту России, в котором попросил Путина ​взять под личный контроль уголовное дело в отношении Калви. В ответ пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Путин в дело вмешиваться не будет. В свою очередь, агентство Bloomberg со ссылкой на свои источники утверждало, что Путин считает преследование основателя Baring Vostok оправданным.