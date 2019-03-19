18 марта гражданские активисты Санкт-Петербурга анонсировали сразу несколько уличных акций, посвященных пятилетию аннексии Крыма. Одновременно планировались одиночные пикеты в поддержку чеченского правозащитника Оюба Титиева. Полицейские почти сразу начали задерживать активистов с плакатами и ящиком для импровизированного голосования по поводу Крыма. Были задержаны 8 человек. Все плакаты и листовки, посвященные преследованию крымских татар, изъяты для проведения экспертизы. В 78 отделе полиции задержанные провели подсчёт бюллетеней с пунктами "Крым наш" или "Нам крыш", и обнаружили, что голоса разделились примерно поровну.