Якутск. Мигранты. Наболело?

Власти говорят: они протестуют против нелегальной миграции! Но они вышли в знак протеста против жестокого преступления, совершенного мигрантом, а не против того, что он работал в республике незаконно. К чему приведет "замыливание" истинных причин протестов в Якутске? В программе участвуют журналисты Саид Бицоев и Умид Бобоматов, правозащитник Валентина Чупик (все - Москва), общественный активист Эрэл Васильев (Якутск), председатель кыргызской диаспоры в Якутске Данияр Байгутуев, зам. председателя Узбекского национального центра в Якутске Дилшоджон Абдуллахатов, журналист и блогер Дмитрий Михайлов (Якутск). Ведущая Елена Рыковцева