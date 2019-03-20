МАК: число жертв авиакатастроф в России за год выросло в 2,5 раза

В 2018 году жертвами авиакатастроф в России стали 128 человек, это в два с половиной раза больше, чем годом ранее. 75 процентов происшествий были обусловлены человеческим фактором, следует из отчета, опубликованного на сайте Межгосударственного авиационного комитета (МАК).



Самой крупной авиакатастрофой в 2018 году стало крушение самолета Ан-148 "Саратовских авиалиний" в Подмосковье, в результате которого погиб 71 человек.

Россия лидирует по количеству авиапроисшествий в странах бывшего СССР. Всего, по данным МАК, за прошлый год произошло 58 авиапроисшествий, в том числе восемь на Украине, шесть в Казахстане, по одному в Молдавии и Белоруссии.

Глава МАК Сергей Зайко в интервью газете "Коммерсантъ" отметил, что количество авиапроисшествий на миллион полетов в коммерческой авиации в СНГ составляет 4,13, тогда как в Северной Америке и Европе меньше единицы. "Больше, чем в России, происшествий только на африканском континенте — 6,87", — добавил глава МАК.