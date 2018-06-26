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СК: причина гибели Ан-148 стала ошибка пилотов

Ан-148 "Саратовских авиалиний" (архивное фото)

Следственный комитет России назвал причиной гибели самолета Ан-148 "Саратовских авиалиний" ошибку пилотов. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Следователи установили, что пилоты не включили обогрев датчиков определения скорости, которые обледенели во время набора высоты. Из-за этого командир воздушного судна получил неверные данные о падении скорости и решил разогнать самолет путем перевода его в пикирование. Во время маневра в нарушение инструкции был превышен угол наклона воздушного судна и оно потеряло управляемость.

11 февраля с​амолет Ан-148 "Саратовских авиалиний", следовавший по маршруту Москва – Орск, разбился в Раменском районе Подмосковья. В катастрофе погиб 71 человек – все пассажиры и члены экипажа. Расследование катастрофы до сих пор не завершено.

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