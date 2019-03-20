Касым-Жомарт Токаев вступил в должность президента Казахстана

Временно исполняющий обязанности президента Казахстана Касым-Жомарт Токаев принес присягу на Конституции страны. Церемония состоялась в среду, 20 марта на совместном заседании палат казахстанского парламента.

Председатель Центральной избирательной комиссии Казахстана Берик Имашев вручил новому главе государства удостоверение президента, орден и штандарт. Токаев стал президентом на оставшийся срок полномочий избранного президента, который истекает в апреле 2020 года.

Накануне президент Казахстана Нурсултан Назарбаев заявил в обращении к нации в прямом эфире, что сложил полномочия главы государства. Он также сообщил, что временно исполнять обязанности президента Казахстана будет председатель Сената Касым-Жомарт Токаев. По словам Назарбаева, Токаев – человек, которому можно доверить управление страной.

Токаев уже заявил, что столица Казахстана - Астана должна называться Нурсултан, сообщает ТАСС.

Нурсултан Назарбаев, которому в этом году исполняется 79 лет, занимал должность президента Казахстана с апреля 1990 года. Тогда Казахстан ещё был республикой в составе СССР. В 2015 году на досрочных выборах он был переизбран на пятый президентский срок. Тогда за него проголосовало 98% избирателей. В 2018 году Назарбаев получил возможность пожизненно руководить Советом безопасности Казахстана. Отмечалось, что таким образом глава государства пытается сохранить власть после ухода с президентского поста. В Казахстане поддерживался культ личности Назарбаева, ему был присвоен титул Елбасы – "лидера нации".

Назарбаева неоднократно обвиняли в подавлении инакомыслия, злоупотреблениях властью, продлении полномочий через недемократические процедуры. В рейтинге свободы слова СМИ правозащитной организации Freedom House Казахстан занимает 175-е место из 197 стран. Международная организация "Репортеры без границ" внесла Назарбаева в список "хищников", которые подавляют свободу информации.