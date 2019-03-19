Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев ушел в отставку

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев сложил полномочия главы государства. Об этом он заявил в прямом эфире 19 марта в обращении к нации. Временно исполнять обязанности президента Казахстана будет спикер Сената Касым-Жомарт Токаев.

"В этом году исполнится 30 лет, как я занимаю самый высокий пост.

Народ дал мне возможность быть первым президентом независимого

Казахстана", - заявил Назарбаев. По словам первого президента Казахстана, Токаев это тот, кому можно доверить управление страной.

После отставки Назарбаев будет возглавлять Совет безопасности республики, а также останется во главе партии "Нур Отан".