Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев ушел в отставку

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев сложил полномочия главы государства. Об этом он заявил в прямом эфире 19 марта в обращении к нации. Временно исполнять обязанности президента Казахстана будет спикер Сената Касым-Жомарт Токаев.
"В этом году исполнится 30 лет, как я занимаю самый высокий пост.
Народ дал мне возможность быть первым президентом независимого
Казахстана", - заявил Назарбаев. По словам первого президента Казахстана, Токаев это тот, кому можно доверить управление страной.
После отставки Назарбаев будет возглавлять Совет безопасности республики, а также останется во главе партии "Нур Отан".
- Нурсултан Назарбаев, которому в этом году исполнятся 79 лет, занимал должность президента Казахстана с апреля 1990 года. До этого он руководил Верховным советом Казахской ССР.
- В 2015 году на досрочных выборах он бы переизбран на пятый президентский срок. Тогда за него проголосовало 97,75% голосов избирателей.
- В 2007 году парламент Казахстана предоставил Назарбаеву, как первому президенту страны, право избираться на должность главы государства неограниченное количество раз.