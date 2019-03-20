Правозащитницу Татьяну Котляр, помогавшую беженцам, вновь судят

В Обнинске вновь судят председателя калужского отделения общественного движения "За права человека" Татьяну Котляр, которая прописала в своей квартире десятки беженцев. Правозащитницу обвиняют в фиктивной регистрации иностранцев и граждан России.

Сама Котляр настаивает, что, прибегая к фиктивной регистрации, действовала в условиях крайней необходимости, поскольку из-за действующих законов иного способа помочь людям у неё нет. Правозащитница настаивает, что в её действиях не было корыстной составляющей и что никто из россиян или иностранцев не платил ей за регистрацию.

В феврале Татьяне Котляр предъявили обвинение по 292 эпизодам фиктивной регистрации. На суде 14 марта представитель прокуратуры зачитал новое обвинение, в котором 75 эпизодов, сгруппированных по датам предполагаемых преступлений.

В прокуратуре утверждают, что внесённые в дело изменения пойдут Котляр только на пользу, поскольку эпизодов стало меньше. Адвокат правозащитницы Илларион Васильев, в свою очередь, считает, что из-за изменений в обвинении добиться оправдательного вердикта будет невозможно. Он пояснил журналистам, что теперь его подзащитную судят не за регистрацию отдельно взятых лиц, а за деятельность.

Сама Татьяна Котляр не признаёт вину. Её уже дважды судили по делам о фиктивной регистрации. В 2015 и 2017 году правозащитнице назначили штрафы в размере 150 тысяч рублей каждый. В первом случае Котляр амнистировали, во втором – освободили от наказания, так как истёк срок давности. Правозащитница обжаловала уголовное преследование в Европейском суде по правам человека.

Следующее заседание по делу Котляр назначено на 25 марта.