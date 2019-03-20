Парламент Казахстана одобрил переименование Астаны в Нурсултан

Парламент Казахстана в среду одобрил в двух чтениях поправку в конституцию страны, которая сделает возможным переименование столицы государства Астаны в Нурсултан. Об этом сообщают информационные агентства. Теперь документ должен подписать президент.

Накануне президент Казахстана Нурсултан Назарбаев заявил в обращении к нации, что сложил полномочия главы государства. В должность временно исполняющего обязанности президента страны вступил председатель Сената Касым-Жомарт Токаев.

Он же заявил, что столица Казахстана должна называться Нурсултан, и что Назарбаев останется "единственным и пожизненным" национальным лидером.