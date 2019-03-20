Нурсултан Назарбаев ушел в отставку. Leon Kremer #46

Сегодня мы поговорим про добровольную отставку бессменного президента Казахстана. Нурсултан Назарбаев решил сложить свои президентские полномочия, и скоро в Казахстане пройдут новые выборы президента. Пока выборы не прошли, обязанности президента будет выполнять председатель Сената Касым-Жомарт Токаев. В клубе диктаторов СНГ минус один участник, и это можно только приветствовать. Сама практика мирного оставления своих полномочий, до того как правителя вынесут вперед ногами, заслуживает большого уважения