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Леон Кремер

Нурсултан Назарбаев ушел в отставку. Leon Kremer #46

Нурсултан Назарбаев ушел в отставку. Leon Kremer #46
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Сегодня мы поговорим про добровольную отставку бессменного президента Казахстана. Нурсултан Назарбаев решил сложить свои президентские полномочия, и скоро в Казахстане пройдут новые выборы президента. Пока выборы не прошли, обязанности президента будет выполнять председатель Сената Касым-Жомарт Токаев. В клубе диктаторов СНГ минус один участник, и это можно только приветствовать. Сама практика мирного оставления своих полномочий, до того как правителя вынесут вперед ногами, заслуживает большого уважения

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