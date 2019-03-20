В Петербурге вынесен приговор члену группировки "Линкольн-88"

Петербургский городской суд приговорил к девяти годам колонии строгого режима участника националистической группировки "Линкольн-88" Сергея Каткова, обвиняемого в убийстве и избиении людей неславянской внешности. Об этом сообщается в телеграм-канале объединенной пресс-службы судов Санкт-Петербурга.

Каткова признали виновным по статьям "Убийство, совершенное организованной группой, по мотивам идеологической, расовой ненависти или вражды" и "Возбуждение ненависти либо вражды с применением насилия организованной группой".

Подсудимый частично признал вину, настаивая, что не вступал в группу и умысла на убийство не имел. Ранее "Фонтанка" писала, что во время прений гособвинение запрашивало для Каткова 14 лет лишения свободы.

В мае 2011 года суд в Петербурге суд вынес приговор десяти участникам националистической группировки "Линкольн-88", которые были признаны виновными в совершении убийств на почве национальной розни. Лидер группировки Андрей Линок получил 9 лет колонии, остальные – от 3,5 до 7 лет заключения.



По версии следствия с августа по декабрь 2007 года группировка неонацистов "Линкольн-88" совершила 12 нападений на иностранцев и граждан с неславянской внешностью, в том числе два убийства и одно покушение на убийство. Молодые люди, большинство из которых были несовершеннолетними, многие нападения снимали на видео, а ролики выкладывали в интернет. В результате на скамье подсудимых оказались 19 человек.