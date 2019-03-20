Лидер Тамбовской ОПГ Барсуков (Кумарин) осуждён на 24 года

Суд в Петербурге приговорил предполагаемого лидера Тамбовской ОПГ Владимира Барсукова (ранее известного как Владимира Кумарина) к 24 годам колонии строго режима и штрафу в миллион рублей. Он был признан виновным по статье о создании преступного сообщества.

Вместе с Барсуковым приговор вынесли Вячеславу Дрокову. Он получил 21 год лишения свободы. По делу проходили еще семь человек, но их преследование было прекращено – в связи с истечением сроков давности, передаёт "Интерфакс".

По версии следствия, осужденные участвовали в рейдерском захвате недвижимости в Петербурге. При этом Барсуков в 2016 году уже был осужден за покушение на убийство "Петербургского нефтяного терминала", троих его охранников и убийство ещё одного.

До этого Барсуков уже отбывал 15-летний срок по обвинению в рейдерстве и вымогательстве. Но из приговора года было исключено упоминание о его причастности к созданию "тамбовской" ОПГ, поскольку это не было доказано во время судебного разбирательства.

Владимир Барсуков в конце 1990-х – начале 2000-х занимал пост вице-президента Петербургской топливной компании. СМИ неоднократно писали о возможных связях Барсукова и других лидеров преступных группировок Петербурга с будущим президентом России Владимира Путина.