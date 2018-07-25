Гексогеновые годы. Владимир Путин во главе ФСБ

20 лет назад, 25 июля 1998 года, Владимир Путин возглавил ФСБ. На этих редких кадрах вы увидите, как тогдашний глава правительства Сергей Кириенко представляет нового начальника подчиненным.

"Для меня возвращение в органы безопасности – это возвращение в мой родной дом", – объявляет Путин. Заместителями он назначил своих петербургских друзей Николая Патрушева, Виктора Черкесова и Сергея Иванова. Должность директора ФСБ Путин занимает до августа 1999 года, когда Ельцин назначает его премьер-министром. В те же дни чеченские боевики вторгаются в Дагестан, а в сентябре происходит серия террористических актов – взрывы жилых домов в Буйнакске, Москве и Волгодонске, жертвами которых становятся более 300 человек. 22 сентября житель Рязани, заметивший, что в подвал его дома незнакомцы перетаскивают мешки, сообщает в милицию. Экспресс-анализ вещества из мешков показывает присутствие гексогена, однако 24 сентября ФСБ заявляет, что это была не взрывчатка, а сахар, а вся операция была проведена в рамках учений спецслужб.

Редактор сайта "Путинизм" Артем Круглов, как и многие исследователи, считает, что за терактами 1999 года стоит ФСБ, и цель, поставленная тогда, была успешно осуществлена – Владимир Путин пришел к власти и остается во главе страны до сих пор. Свою точку зрения на ключевые события 1998–99 годов Артем Круглов предлагает в интервью Радио Свобода.

– В 1996 году Путин, после поражения Собчака на выборах, на короткое время утратил влияние, но потом сделал головокружительную карьеру в Москве. Бизнесмен Максим Фрейдзон говорил, что столь стремительный взлет не был бы возможен, если бы петербургские "авторитетные" предприниматели не помогали Путину финансово. Его главный покровитель прятался в Париже, а кто продвигал Путина в Москве?

– Конечно, питерские связи он сохранил, и они ему помогали. Но Питер – это все-таки не то место, где решался вопрос о преемнике Ельцина. Не те деньги и не тот уровень. Вопрос решался в Москве и московскими кланами. Там было несколько группировок, одна краше другой, и они грызлись между собой насмерть. Но Путин каким-то образом устроил всех, и ему дали зеленый свет.

– Что это были за группировки?

– Так называемая "Семья" – сам Ельцин, дочка Татьяна, казначей Абрамович, Юмашев, Волошин. Условно к ним примыкал Березовский, хотя он часто вел свою игру. Против них была группировка Лужкова – Примакова. Коррумпированные чиновники и чекисты. Примаков (Примус) – он ведь тоже чекист, возглавлял СВР у Ельцина. Вот они и сцепились там. КПРФ с ним была в союзе, многие губернаторы.

Измайловская ОПГ с приходом Путина в ФСБ получила карт-бланш по всей стране

А самое главное, у них был свой генпрокурор – Скуратов. Это был таран. В 1997–99 годах он реально копал под Ельцина и его окружение. Расследовал, как Ельцин получал откаты с ремонта Кремлевского дворца (дело "Мабетекс"). Занялся его дочкой, Татьяной Дьяченко. И под Собчака тоже копал, так как тот был все-таки из ельцинской команды (при всех проблемах между ним и Ельциным). Ситуация-то была тяжелая для "Семьи".

И вот в июле 1998-го Ельцин поставил Путина на должность главы ФСБ. Не без помощи Анатолия Чубайса – человека, который начинал еще в Питере с Собчаком, а потом поднялся в Москве.

С назначением на пост директора ФСБ Путину представился шанс проявить себя. Доказать Ельцину, что он может на него положиться. Что Борис Николаевич не отправится на нары после ухода с поста.

С другой стороны, надо было отдельно приглянуться и Березовскому. Чтоб тот не интриговал и не испортил все перспективы. Нужно было заручиться поддержкой мафиозных кланов внутри ФСБ. Руководство ФСБ крышевало подольско-измайловскую ОПГ, о чем позднее писал Литвиненко. Кормились с нее, вместе убивали. Ему надо было с этой ОПГ подружиться.

– И как у Путина это получилось?

Путин умел шестерить, когда надо: портфель поднести Собчаку, за букетом сбегать жене Березовского

– Он очень старался. Именно он решил для Ельцина проблему Скуратова: прокурора засняли на квартире с проститутками и показали по телевизору. А квартиру на Полянке, куда наведывался Скуратов на досуге, вычислил один знакомый Путина – некто Александр Лебедев. Чекист, банкир и владелец "Новой газеты". У него были с прокурором свои счеты, и его служба безопасности по нему поработала.

С Березовским тоже все сложилось удачно. Путин перед ним буквально стелился. Скуратов потом в своих мемуарах "Кремлевские подряды "Мабетекса" писал, как Путин, будучи главой ФСБ, лично приезжал с огромным букетом цветов к жене Березовского, чтоб первым с утра поздравить ее с днем рождения. Путин умел шестерить, когда надо: портфель поднести Собчаку, за букетом сбегать жене Березовского – этого не отнимешь.

Измайловская ОПГ с приходом Путина в ФСБ получила карт-бланш по всей стране: они стали захватывать заводы, шахты, как семечки щелкать. Джалол Хайдаров – бизнесмен, работавший на измайловскую ОПГ на Урале, – позднее рассказывал в интервью газете Le Monde, как в 2000 году Антон Малевский (главарь измайловской братвы) сказал ему о Путине: "У нас союз на 8 лет". То есть бандиты предполагали, что он два срока будет сидеть (потом "контракт" продлили).

Один из лидеров подольской ОПГ, дружественной измайловским, авторитет Иванюженков по кличке Ротан – весной 1999 года стал министром спорта РФ. Впервые в истории и в бытность Путина директором ФСБ. Подмосковный РУБОП был, конечно, в легком шоке: их "клиент", которого они лет десять знали по делам о рэкете и даже убийствам с расчлененкой, стал министром правительства России. Правда, в 2000 году его по-тихому убрали с поста, после скандала на паспортном контроле в США: ФБР отказалось его впускать, так как господин русский министр был в списках лидеров оргпреступности.

Главарь измайловской братвы сказал о Путине: "У нас союз на 8 лет"

Ну и в конце концов Путин смог договориться и с группой Лужкова – Примакова. Те не стали выставлять своего кандидата в президенты и сами не пошли. Лужков уже тогда погряз в коррупции и мафиозных связях, на него были очевидные рычаги воздействия. Вспомните, как он слился в 2010 году, отдав власть и все основные активы, только б под его дела не расследовали. А с Примусом помогал договориться Сергей Иванов, который работал у него в аппарате СВР на генеральской должности в 90-е годы. Он активно продвигал своего товарища по КГБ.

– Был ли у Скуратова какой-то компромат на самого Путина? Копал ли он под директора ФСБ?

– Судя по всему, копал. Скуратов инициировал в 1997–99 гадах ряд проверок и уголовных дел в Петербурге, силами прокуратуры и МВД, которые выводили на Путина и его окружение.

​Так, в 1998 году было расследование в отношении Романа Цепова. Это был очень близкий к Путину человек, известный криминальный деятель в бандитском Петербурге. Было возбуждено уголовное дело, Рома бежал в Чехию, хотя его друг Путин уже стал директором ФСБ.

Было дело в отношении Собчака, и он убежал в Париж. Была проверка, а в 1999 году – уголовное дело "20-го треста", которое вела тоже прокуратура. Там Путин уже сам был фигурантом. Это было дело о многолетних хищениях бюджетных средств в мэрии Собчака, которые с 1992 года уходили в строительную фирму "20-й трест" и далее за границу. Фигурантом дела "20-го треста" был также Кудрин, еще один зам Собчака по мэрии.

Примерно в тот же период, конец 1998 года, Россию спешно покинули авторитет Илья Трабер и коммерсант Дмитрий Скигин – близкие к Путину люди, с которыми он ураганил в морском порту и в Пулково. На Радио Свобода была серия публикаций про них в свое время. Оба выехали на Лазурный берег.

А в феврале 1999 года им вдогонку ГУБОП МВД послал запрос в Монако с просьбой проверить этих граждан на тему отмывания денег тамбовской ОПГ. Власти Монако проверили, и Скигин в мае 2000 года был депортирован оттуда. И Траберу тоже закрыли въезд в Монако навсегда. Это все на самом деле был привет из Москвы, хотя и местная полиция и разведка сделали свою работу на отлично.

В общем, в устранении генпрокурора Скуратова от должности у Путина были и свои личные мотивы. Не только желание угодить Ельцину.

– В июне 2018 года многих озадачило сообщение о том, что Путин назначил Валентина Юмашева своим советником. Что за этим стоит?

– "Семья" снова с нами. К тому же Песков сказал, что Юмашев работает советником Путина уже 18 лет, просто это не афишировалось. А вообще он человек для Путина не чужой, активно поддерживал его кандидатуру на пост преемника в свое время.

– Дружба с Собчаком, которому Путин помог избежать ареста, сказывалась на его карьере? Уголовное дело против Собчака было возбуждено уже после назначения Путина главой ФСБ...

Директор ФСБ умышленно создал препятствия правосудию

– Не думаю, что опала Собчака сильно мешала Путину в Москве. Не похоже. Но была проблема, если б Скуратов все-таки упрятал Собчака в СИЗО. Нет сомнений, тот бы запел соловьем, а это могло повредить Путину. Поэтому он и решил его спасти, когда ситуация совсем уж усугубилась. Директор ФСБ умышленно создал препятствия правосудию путем организации бегства подозреваемого в Париж.

– В день, когда Путина назначили главной ФСБ, он рассказал своим будущим починенным о том, как сам начал работать в КГБ. Вы посвятили его карьере статью "Путин в Дрездене". Кажется, Путин кое-что немаловажное утаил?

Путин работал в 5-м Управлении КГБ, то есть в самом гнилом подразделении этой конторы

– Да, это занятная тема. В 2004 году в свет вышла книга Владимира Усольцева "Сослуживец". Усольцев – это псевдоним. Настоящее имя автора: Владимир Гортанов, подполковник КГБ, который сидел с Путиным в одном кабинете в Дрездене. После распада СССР он ушел из органов и эмигрировал в Чехию. Из этой книжки воспоминаний можно почерпнуть два важных момента:

1. До прихода в разведку, как пишет Гортанов, Путин работал в 5-м Управлении КГБ по "борьбе с идеологическими диверсиями". То есть в самом гнилом подразделении этой конторы, которое боролось с инакомыслием. В советской охранке.

2. В Дрездене Гортанов и Путин занимались в основном анкетной работой. Просматривали тысячи досье на разных людей в поисках подходящих объектов для вербовки – среди иностранных студентов, обучавшихся в Дрездене, западных немцев, приезжавших туда к родственникам и т. п.

Также Гортанов вскользь упоминает, что Путин был связан "с нелегальной разведкой с использованием поддельных документов", но не уточняет, что это такое.

Путин участвовал в программе поддержки международного терроризма

Подробности выяснились позднее. Источником их стал еще один знакомый Путина по Дрездену – Дитмар Клодо, международный террорист 1980-х годов, соратник знаменитого Карлоса Шакала. Клодо состоял в организации РАФ ("Фракция Красной армии"), которая совершала теракты в Западной Германии и спонсировалась Штази и КГБ с территории ГДР. Террористам давали оружие, деньги, поддельные документы, обучали, направляли.

Путин участвовал в этой программе поддержки международного терроризма Советским Союзом. Клодо регулярно приезжал в Дрезден и встречался с ним по вопросам деятельности РАФ. То есть Путин, в общем-то, профессиональный пособник террористов.

– Откуда известно, что Путин и Клодо были знакомы по Дрездену?

– От самого Клодо, еще с 2013 года. Он не хотел говорить об этом публично, как я понял, но так получилось, что его частная переписка, электронная почта попала в открытый доступ в интернет.

– Каким образом?

– Клодо отсидел срок в свое время, сейчас живет в Германии, он уже пожилой человек. Но до сих пор убежденный коммунист. К Путину он относится негативно теперь. Считает его ставленником "компрадорской" (то есть колониальной) буржуазии, которая грабит Россию.

Так вот в 2013 году в Европе случилось так называемое "дело Долматова". Лимоновец, национал-большевик, участвовал в столкновениях на Болотной. Против него завели дело, он уехал в Голландию, просил убежища. Ему не дали, хотели депортировать, и он повесился там в изоляторе для депортируемых.

Клодо очень близко к сердцу принял это дело. Национал-большевиков Лимонова он считает своими идейными братьями. Клодо вошел в контакт с адвокатом Долматова в Москве Татьяной Волковой. Они переписывались. Клодо пытался привлечь внимание к гибели Долматова в Европе.

И вот эта дама-адвокат однажды опубликовала на своем персональном сайте одно из писем Клодо к ней. В нем он рассказывает, что работал с Путиным в Дрездене. И Сергея Иванова он там встречал, он тоже был связан с нелегальной разведкой и поддержкой террора. Я и подумать не мог, сокрушается Клодо в письме, что эти двое наших товарищей потом пойдут на службу буржуазии.

И смех, и грех. Путин-то не просто на "службу к буржуазии" пошел, он сам буржуазия – и главная в стране, ни один американский миллиардер так не живет.

​– Вернемся к событиям конца 90-х. Через несколько месяцев после назначения Путина директором ФСБ, 13 ноября 1998 года, Борис Березовский направил ему открытое письмо, в котором утверждал, что в ФСБ существует группа сотрудников, запланировавших его убийство, а Александр Литвиненко, которому было поручено это преступление, выполнять его отказался. В письме Березовский ссылается на добрые отношения с Путиным и его ни в чем не обвиняет. Какова была роль Путина в этом деле и мог ли он не знать о заговоре?

– Темная история. Началась еще до прихода Путина в ФСБ. По сути прежнего главу ФСБ Ковалева (который был до Путина) обвинили, что он плетет заговоры против Березовского с целью его убить. Это все равно что сейчас взорвать кооператив "Озеро".

Березовский поднял эту историю вновь, но уже как рычаг давления на Путина

Так готовилась отставка Ковалева и освобождение места для Путина. Место освободили. Потом, через три месяца, Березовский поднял эту историю вновь, но уже как рычаг давления на Путина: мол, у нас с тобой "добрые отношения", но ФСБ твое – бандитская помойка. Предыдущего за это сняли. Как будем жить дальше, Володя?

При этом группа внесудебных расправ в ФСБ действительно была. Это подразделение по-разному называлось в 90-е годы, но более всего оно известно как УРПО ("Управление перспективных программ"). Литвиненко в нем служил как раз. Управление занималось всяким криминалом, героин крышевали, убивали по приказу Родины и за деньги. Это все Литвиненко потом в красках описывал в своих книгах.

Могло ли это "Управление убийств" взять заказ на Березовского? Могло. Только никто так и не ответил на вопрос, кто был заказчик. Могла ли это быть какая-то интрига с подставами для решения политических задач? Тоже могла, учитывая личность несостоявшейся жертвы. Вот поэтому я говорю – темная история.

– Максим Фрейдзон говорит, что за карьерным ростом Путина с большим удовольствием следили петербургские бандиты, считавшие его своим человеком. Что происходило в 1997–2000 годах в "бандитском Петербурге", где не прекращался дележ сфер влияния?

– Ну, например, с приходом Путина в ФСБ тамбовская ОПГ окончательно захватила топливный рынок в городе (1998–99 годы). Рынок захватила ПТК – "Петербургская топливная компания". Это была бандитская монополия на рынке АЗС, где главный пакет держал Кумарин (Кум), главарь тамбовской ОПГ. Путин имел там 5%. Они были оформлены Виктора Хмарина, друга по дзюдо. Эту свою долю Путин сохранял и будучи директором ФСБ.

Однако в 1999 году у ПТК возникла проблема с одним авторитетным предпринимателем – Павлом Капышем, который решил подвинуть ПТК с рынка. У него были свои заправки, и он пользовался поддержкой ЮКОСа, у которого брал топливо.

26 июля 1999 года Капыш был убит. Диверсионная группа из 4 человек встретила его на Университетской набережной. С 2 гранатометов одновременно попали точно в боковую стойку бронированного джипа (единственное не защищенное броней место). Потом киллеры расстреляли всех внутри и поднялись "в атаку" – стреляя на ходу, побежали через набережную. За Капышем еще был джип охраны, они тоже пытались стрелять через приоткрытые окна, но вести прицельный огонь у них не получилось. Убийцы добежали до соседней улочки, поставили автоматы на предохранитель, сложили на землю и уехали на поджидавшей машине.

Уходя, один из них сказал какой-то бабуле, оказавшейся рядом, что, мол, поаккуратней, бабуся, не трогай стволы – дождись, пока менты приедут.

– Вежливые люди?

– Образца 1999 года. А вообще, убийство Капыша – это апогей бандитского Петербурга. Директор ФСБ в доле с бандитами в главной сети заправок города, а Капыш вздумал их с рынка выжить. Шутка ли. В итоге целое побоище.

Кстати, его еще и сняли на видео из проезжавшего мимо туристического автобуса, который случайно оказался рядом. Гости культурной столицы России, думаю, получили впечатления о городе.

– В 90-е годы были публикации, что Капыш сам был бандитом и лично знал Путина...

– Бизнесмен криминального типа, скажем так. И Путина он знал. Но это его не спасло. Помните, когда Ельцин назначил Путина преемником в августе 1999 года, в прессу сразу попало анонимное досье на него – "Справка в отношении Путина В. В." Там было про Цепова, Трабера и много всего. Из недр прокуратуры, судя по всему, был документ.

Путин заработал полтинничек

Там было и про Капыша. Что в 90-е он платил дань Путину и Черкесову (глава УФСБ Петербурга в то время). Что в 1994–95 годах у Капыша был конфликт с одним из учредителей "Петербургского нефтяного терминала". Капыш заказал его убийство, но Путин за 50 тысяч долларов взялся урегулировать конфликт, так как он знал обоих: и заказчика, и кого заказали.

В итоге Капыш заказ отменил, а учредитель терминала, которого он хотел убить, выехал в Израиль. А Путин заработал полтинничек.

Фамилия несостоявшейся жертвы разборок в "Справке" не указана, но, вероятно, это Дмитрий Скигин. Ваша радиостанция про него не раз рассказывала. Скигин действительно в 1995 году отсиживался в Израиле от каких-то проблем.

Но тут даже не важно, кого именно собирались грохнуть в процессе приватизации портовой нефтебазы (она же "Петербургский нефтяной терминал"). Важно, что Путин был в гуще событий. В центре всей этой клоаки бандитского Петербурга. Кто кого заказал, за сколько, как можно заказ отменить. Решальщик при Собчаке, уж действительно.

– Уже упомянутый Александр Литвиненко в книге "ФСБ взрывает Россию" рассказывает о деятельности лазанской преступной группировки, совершавшей ряд заказных убийств и даже терактов, и утверждает, что ее крышевали спецслужбы. Какова в этой истории роль Путина?

– Это чеченская ОПГ, возникшая в Москве в 1980-е годы. Ее лидерами были Мовлади Атлангериев (вор в законе Руслан) и Хож-Ахмед Нухаев (авторитет Хожа). Литвиненко, а также чеченский публицист Владимир Мальсагов, который лично знал Хожу, писали, что лазанская ОПГ была под контролем ФСБ.

В чеченском конфликте они играли в обе стороны

Спецификой лазанских было то, что в чеченском конфликте они играли в обе стороны. И нашим, и вашим. Были те, кто спонсировал идею независимости Чечни. В первую войну Хожа и его ребята зарабатывали в России деньги на рэкете, перевалке нефти в Новороссийске, а на эти деньги содержался, например, отряд Радуева. Его спонсировали лазанские. ФСБ была в курсе, вместе с Хожой бизнес вел его куратор, полковник Суслов.

С другой стороны, там было крыло, которое формально было за Чечню в составе России. Например, авторитет Руслан. Который по случаю был другом детства отца Кадырова. Именно Руслан рекомендовал его на пост главы Чечни в 1999 году. Предварительные переговоры между Ахматом Кадыровым и генералом Германом Угрюмовым, куратором Чечни от ФСБ, проходили на московской квартире Руслана.

Поскольку лазанские играли в обе стороны, они были очень удобным инструментом для всякого рода провокаций. Всегда можно было им заказать кого-то убить или взорвать в Москве, а потом сказать: "Ну, сами видите – чеченцы". Что не раз проделывалось в период первой войны в Чечне, да и позднее, о чем Литвиненко и Мальсагов тоже писали.

Что нового принес Путин в судьбу лазанских? Я так понимаю, что их использовали по полной программе в оперативных мероприятиях в период второй войны. Через них подыскали Кадырова. Они же сдали Радуева и еще ряд видных боевиков. Через них убили Политковскую, которая мешала своими репортажами Кремлю. В лазанской ОПГ состоял Юсуп Темерханов, убийца полковника Буданова. В данном случае заказ пришел чисто из Чечни, как я понимаю.

Остатки лазанской ОПГ перешли под контроль клана Кадыровых

Много грязной работы эти ребята сделали. Но и их судьба зачастую была незавидной. После смерти Кадырова-старшего Руслан через какое-то время не сошелся характерами с его сыном. В 2008 году его вывезли в Чечню, к Кадырову на разговор, где и убили. Хожа к тому времени уже подался в бега после убийства Пола Хлебникова. Пропал бесследно, и вероятно, тоже был убит. Остатки лазанской ОПГ перешли под контроль клана Кадыровых, который централизовал всю чеченскую оргпреступность на себя. Что для Путина тоже очень удобно.

– В 1999 году начинается вторая чеченская война, в Москве и Волгодонске взрывают дома, а Путин становится наследником престола. Литвиненко видел за всем этим четкий план, разработанный спецслужбами. Далеко не все согласны с его выводами. "Я считаю версию о том, что взрывы сделала ФСБ, не просто абсурдной версией. Я считаю, что эта версия нарочно придумана Борисом Абрамовичем Березовским после того, как его отлучили от власти", – говорит Юлия Латынина. Что думаете вы?

– Абсурдная версия – это та, в которой не логики. А версия, что дома взрывали Путин и ФСБ, весьма логичная. Почему? Даже не потому, что Путин пришел к власти на войне, которую надо было разжечь. А потому, что рязанский сахар.

Почему об этих учениях никто не знал? Настолько не знал, что местное рязанское ФСБ возбудило дело по статье "Терроризм"

Как это три сотрудника ФСБ 22.09.1999 года проводили "учения" в жилом секторе с закладкой "сахара", от которого исходили пары гексогена, как показал газоанализатор? Почему об этих учениях никто не знал? Настолько не знал, что местное рязанское ФСБ возбудило дело по статье "Терроризм". Это что ж за учения с реальным уголовным делом по такой тяжкой статье? Из-за которых десятки людей провели ночь на улице?

И почему об учениях сообщил Патрушев только через два дня, когда квартиру с подрывниками вычислили и дальше врать возможности не было? А еще, как в Рязани чекисты прокололись, так взрывы по России резко прекратились.

И кроме того, в Рязани-то был не "сахар", Патрушев опять наврал. Алексей Картофельников, житель дома, который обнаружил мешки, описывал в эфире НТВ в 2000 году их содержание как смесь каких-то гранул и "вермишели" желтоватого цвета.

То есть там был "сахар с вермишелью". Для справки: порошок типа сахара – так выглядит гексоген, а "вермишель желтоватая" – это чешуированный тротил. Тротил в сыпучем виде. Именно такой тротил-гексогеновой смесью подрывали дома на улице Гурьянова и на Каширском шоссе в Москве.

Почему была именно такая смесь? Потом что гексоген в чистом виде использовать небезопасно при изготовлении бомбы, лучше в смеси с тротилом.

Если, как утверждали тогда господа-чекисты (например, генерал Зайцев из "Альфы"), мешки с сахаром были куплены спецгруппой ФСБ на базаре в тот же день, то вермишель они где купили? На том же базаре? А где смешивали с "сахаром"? На рынке? Или прям в "Жигулях", на которых ездили по городу?

Так что с уважаемой Юлией Латыниной я тут не соглашусь: абсурдны как раз объяснения чекистов, а не версия, что они сами эти дома и взрывали.