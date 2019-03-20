Апелляционный суд в Гааге приговорил к пожизненному заключению первого президента Республики Сербской Радована Караджича, сообщает агентство Reuters. Ранее 73-летний политик был приговорён к 40 годам заключения за геноцид в Сребренице, где были убиты более 8 тысяч мужчин и мальчиков-мусульман, и другие тяжкие преступления во время конфликта в Боснии и Герцеговине. Трансляция заседания велась на сайте суда.

Новый приговор вынесли судьи так называемого Остаточного механизма, поскольку Международный трибунал по бывшей Югославии, рассматривавший дела о военных преступлениях в ходе распада страны, прекратил свою работу в конце 2017 года.

Первоначальный приговор обжаловала как сторона защиты, требовавшая отменить обвинительный вердикт 2016 года, так и сторона обвинения, требовавшая ужесточить наказание. Сам Караджич виновным себя не считает.

Сегодня перед зданием суда в Гааге был установлен транспарант с надписью, сравнивающей Караджича с Гитлером, однако по требованию полиции его убрали.

Изначально Караджича обвиняли в геноциде не только в Сребренице, но и еще в семи населенных пунктах, однако этот пункт обвинения не удалось доказать в суде. В то же время его признали виновным в преступлениях против человечности и нарушении законов и обычаев ведения войны. А именно в убийствах, депортациях, негуманном обращении и других преступлениях против боснийских мусульман и хорватов, терроризировании гражданского населения Сараева путем артиллерийских и снайперских обстрелов и захвате миротворческого персонала ООН в заложники.

Караджича арестовали в 2008 году в Сербии, ему удавалось скрываться от международного правосудия 13 лет. Во время судебного разбирательства по его делу было представлено более 11 тысяч вещественных доказательств, заслушаны показания почти 600 свидетелей.