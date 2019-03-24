Великое лифтостояние. Как в Сосновом Бору решили демонтировать 200 лифтов

Полгода назад, в начале сентября 2018 года, сотни жителей Соснового Бора – города в Ленинградской области – проснувшись утром, обнаружили, что лифты в их домах не работают. Оказалось, что в городе остановлено и демонтировано сразу 200 лифтов. А значит, для множества пожилых людей, живущих в многоэтажках, каждый выход из дома превратился в испытание, а те, у кого нет сил преодолеть лестницу, оказались запертыми в квартирах.

– Моей матери 69 лет, у нее больные ноги и больная спина, –рассказывает жительница Соснового Бора Татьяна. – Она вынуждена спускаться и подниматься с собакой по три раза в день. Со слезами на глазах, ведь животному не объяснишь, что к чему.​

В девятиэтажном доме Натальи М. лифты тоже не работают с начала сентября. Причем одновременно во всех шести подъездах. На восьмой этаж Наталья карабкается по несколько раз на день.

– Мне очень жаль моих соседей, – делится Наталья М. – Живу в третьем микрорайоне, население которого – почти сплошь пенсионеры. Для большинства пожилых людей поход в магазин за хлебом или в аптеку за лекарствами превратился в тяжелое испытание. Для людей с ослабленным здоровьем такой поход может оказаться смертельным. Как для моей соседки с шестого этажа, которой было под 80. Она умерла в декабре, вернувшись из магазина. Не выдержало сердце.

– Надо мной живет бывший врач, Нина Васильевна, всю жизнь лечившая жителей города, – рассказывает Тамара П. – Сейчас Нина Васильевна сама страдает астмой, гипертонией, у нее больное сердце. Живет на 9-м этаже, выйти из дома с неработающим лифтом не может – уже полгода сидит в четырех стенах, как в тюрьме. И в таком положении не одна она. Например, как инвалиду-колясочнику без лифта спуститься на улицу? Невозможно. Вот уже седьмой месяц больные люди в прямом смысле находятся в заточении.

Хотели как лучше

Лифтовое хозяйство Соснового Бора более чем на 60% изношено. В любой момент Ростехнадзор мог остановить использование лифтов – их ресурс исчерпан. Учитывая, что в аналогичном положении оказались и другие города, правительство Ленинградской области приняло решение провести замену лифтов в рамках региональной программы проведения капитальных ремонтов на 2018 год. Согласно ей, в минувшем году в области должны были быть установлены 398 новых лифтов, причем половина в Сосновом Бору.

Финансировать проект было решено из Фонда капитального ремонта Ленобласти, оборудование заказать Щербинскому лифтостроительному заводу. Заинтересованными лицами, согласно договору, выступали и управляющие компании города, которые по закону обязаны принять отремонтированные лифты и ввести их в эксплуатацию. Но на деле все оказалось не так гладко, как на бумаге. Фонд капремонта обещал жителям пустить лифты к 29 октября минувшего года, однако из 200 демонтированных лифтов к середине марта заработало только 43.

Беда объединяет

35-летний строитель Максим Олексенко невольно стал лидером общественной группы, представляющей интересы собственников ремонтируемых домов.

– В моем доме тоже одномоментно были демонтированы все лифты, – рассказывает Максим Олексенко. – Собрал подъезд, начали проводить собрания на улице, разговаривали с прорабами. Скоро на нас вышли жители других домов. Обратились в администрацию, стали писать в прокуратуру. Хотя наши письма отфутболили: городская прокуратура заявила, что нужно обращаться в область, а та спустила наши жалобы в Сосновый Бор… Но объединиться было нужно: мы сумели собрать важную информацию. И не только.

Кто виноват

– Во-первых, мы так и не получили вразумительного ответа на вопрос – зачем нужно было останавливать сразу все 200 лифтов, одним махом осложнив жизнь почти десяти тысячам человек, – продолжает Максим Олексенко. – И эту глупость ни наблюдатели Фонда, ни управляющие компании, ни власти города и области даже не подумали пресечь. Чем это объяснить? Им не до забот о населении? В октябре, уже ведя переговоры с администрацией Соснового Бора, мы сумели тормознуть остановку еще 34 лифтов. Мы доказали, что в таких проектах необходимо работать в тандеме с общественностью. Сейчас администрация наверстывает упущенное, но какой ценой…

Действительно, 19 марта в Фонде капитального ремонта Ленинградской области состоялось совещание, где было объявлено о заключении договоров с новыми подрядчиками, которые возьмутся за ремонт лифтов в Сосновом Бору.

– Во-вторых, – загибает палец Олексенко, – ремонт 200 лифтов требует как минимум 250–300 рабочих-монтажников, говорю это как специалист. А их, по нашим оценкам, в город приехало всего с полсотни. Причем в основном гастарбайтеры, без знаний, документов…

В разговор вступает Михаил, представившийся юристом.

– Верно, – подтверждает Максим. – Так вот мы еще в октябре потребовали от городской администрации отказаться от таких подрядчиков. По крайней мере, содействовать этому, защищая интересы жителей. Как бы не так! Чиновники демонстративно ездили по домам, подходили к закрытым, пустым лифтовым шахтам, качали головами, глядя на стоящее под небом оборудование… И это все! Кстати, часть брошенных у домов запакованных лифтов просто разворовали! То есть теперь запчасти придется восполнять, а это деньги и время. Непонятно, где был надзор? 29 октября – официальный срок исполнения работ – пустили в эксплуатацию только 21 лифт, то есть десятую часть. Не возмутительно ли?

Глас народа

"Лифтовое стояние" всколыхнуло Сосновый Бор. Ремонт обсуждался во всех местных СМИ, на интернет-форумах и даже на центральных телеканалах. В город постоянно наведывались руководители областного Фонда капитального ремонта и Щербинского лифтостроительного завода. Губернатор области Александр Дрозденко дал перед Новым годом слово, что лифты будут введены к 15 марта. 17 марта городская организация КПРФ организовала в центре города митинг. Местные власти не посмели отказать – они видели, что город возмущен происходящим.

– Почему выбраны лифты именно Щербинского завода, – задался вопросом Максим Олексенко. – Они одни из самых дорогих на отечественном рынке. К примеру, Отисовские в два раза дешевле. А ведь нас, собственников, которые инвестируют в Фонд капремонта, даже не подумали об этом спросить. Думаю, не случайно.

– На ЛАЭС поставлены сотни лифтов без каких-либо проблем, – говорил другой выступающий. – Здесь же – полный кавардак. А ценник – будто космодром строят. Тут дело нечистое. Видели, как нагло ведут себя представители лифтостроительного завода? Это монополист, получивший заказ от нескольких регионов страны. И он теперь экономит на качестве исполнения за счет нашего здоровья. До населения ли, когда нужно оприходовать большие деньги?

– В любом случае мы привлечем к ответственности виновных, – заявил организатор митинга, депутат Законодательного собрания Ленинградской области Николай Кузьмин. – Безусловно, это вина бездарных подрядчиков, нанятых Щербинским заводом. Жадность руководства самого завода, решившего обойтись малыми средствами. Их экономия и обернулась для людей настоящими страданиями и даже горем. Мы будем требовать компенсации ущерба.

Любопытно, что губернатор области Александр Дрозденко еще три месяца назад поставил точный диагноз лифтовому стоянию в Сосновом Бору. На вопрос редактора газеты "Маяк" Елены Костровой, вывесившей его ответ в YouTube, он ответил следующее: "Тактика не та – раскидали лифты по улице, демонтировали все, а потом собирали. Мы предлагали другую схему: демонтировали – поставили новый. И все! А теперь лифты разграбили, будут за свой счет восстанавливать. Это "Фитиль"! Надо было провести конкурсы и на поставку лифтов, и на монтаж лифтов. Нет, они решили (Щербинский лифтостроительный завод. – РС) сами сделать "под ключ". И больше потеряли".

Словом, обстановка накаляется. Вот почему в Фонде капремонта попытались исправить провальный проект и убедить Щербинский завод подключить нового подрядчика и расторгнуть договоры с рядом старых субподрядчиков. Это, кстати, именно то, чего добивались Максим Олексенко и другие несогласные. Как пообещал на совещании новый подрядчик, "уже в апреле лифты доделают и предъявят Инженерному центру для полного технического освидетельствования. После этого пройдет приемка Ростехнадзора".

"Лифтовая проблема" в Сосновом Бору вскрыла много других. Стало ясно, что люди возмущены не только неработающими лифтами, но и деятельностью Фонда капремонта в целом. Многие активисты теперь задают вопросы – что это за организация, с которой у собственников квартир даже не заключены договоры, почему люди не знают, куда идут их деньги? Почему, несмотря на обещания властей освободить от платы за капремонт людей старше 80 лет, а с людей старше 75 брать половинную плату, никто этих послаблений до сих пор на себе не испытал? Люди заговорили о том, что нет никакой гарантии, что Фонд, в котором сменилось 11 директоров, в один прекрасный момент не обанкротится, и тогда никто вообще не найдет своих денег. Даже если к этому времени лифты и заработают.