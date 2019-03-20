Дочь кубинского волейболиста "Зенита" забрали из школы из-за расизма

Присцилла Камехо, супруга темнокожего игрока петербургского волейбольного клуба "Зенит" Ореола Камехо, сообщила на своей странице в Инстаграме, что была вынуждена забрать свою дочь из балетной школы Санкт-Петербурга в связи с проявлениями расизма.
Она рассказала, что её пригласила в кабинет директор школы и без объяснения причин предложила перевести 4-летнюю дочь Камехо на индивидуальную форму занятий. При этом, как считает Камехо, причина такого предложения в том, что некоторые родители были против общения своих детей с темнокожим ребёнком.
По мнению Присциллы Камехо, директор должна была встать на защиту интересов её дочери, а не идти на поводу у родителей с расистскими замашками, но поскольку та не сделала этого, супруга волейболиста просто забрала ребёнка из школы.
Вместе с тем Камехо отметила, что по рекомендации друзей уже нашла другую школу для своей дочери, а также выразила надежду на то, что "в России много чутких и отзывчивых людей, которым важен не цвет кожи, а человеческие отношения".
В свою очередь петербургская балетная школа выступила с заявлением, в котором выразила сожаление из-за того, что "скандал раздули". При этом администрация школы обвинила Присциллу Камехо в том, что та поняла всё превратно.
"Мы никого не просили перевести на индивидуальное обучение, так как не имеем на это права, – говорится в сообщении школы. – Мы предложили маме темнокожей девочке взять один дополнительный урок с преподавателем с целью улучшения дисциплины, так как девочка не слушала преподавателя и не выполняла упражнений. Видеозаписи, подтверждающие этот факт, у нас имеются".
В школе подчеркнули, что предложение не было вызвано цветом кожи девочки или национальностью – наоборот, дополнительный урок был предложен с целью лучшей адаптации ребёнка к новому для неё учебному заведению.
Однако Присцилла Камехо утверждает, что ранее со стороны преподавателей школы никаких нареканий не было, а её дочь посещала занятия с удовольствием.
В волейбольном клубе "Зенит" поддержали семью Камехо, подчеркнув, что считают ситуацию с проявлением расизма ненормальной и будут делать всё, чтобы максимально помочь игроку и его близким. При этом там посчитали важным отметить, что жена Камехо выбрала школу сама и что та не имеет к "Зениту" никакого отношения.
"Ей насоветовала подруга, а теперь всем надо над этим работать в тот момент, когда впереди у "Зенита" ответственная игра", – цитирует представителя клуба издание "Спорт-Экспресс".
- Волейболист Ореол Камехо до приезда в Россию выступал в кубинском чемпионате и привлекался к играм за национальную сборную. Затем несколько лет он провёл в бразильском клубе "Волей Футуре", а в 2013 году перебрался вместе с семьёй в Новосибирск. С местным "Локомотивом" Камехо завоевал серебряные медали волейбольного чемпионата России и клубного чемпионата мира. После этого кубинец перешёл в санкт-петербургский "Зенит", с которым также занял второе место в российском первенстве. В августе 2018 года волейболист получил российский паспорт.
- Ранее скандал, связанный с проявлениями расизма, разгорелся из-за высказываний игрока екатеринбургского клуба "Урал" Павла Погребняка в адрес бразильского футболиста Ари, который играет в российском чемпионате 9 лет, а в прошлом году, получив российское гражданство, дебютировал в составе сборной России. Погребняк заявил, что ему "смешно, когда темнокожий игрок выступает за сборную России" и "он не понимает, зачем Ари получил российский паспорт".
- На высказывания обратили внимание европейские футбольные чиновники и комитет по этике Российского футбольного союза. Глава комитета Семён Андреев назвал слова Погребняка "совершенно недопустимыми". В РФС заявили, что в ближайшее время на заседании рассмотрят поступок футболиста и вынесут решение. Погребняку могут грозить штраф и дисквалификация.
- Вместе с тем генеральный директор футбольного клуба "Урал" Григорий Иванов поддержал своего игрока, сказав, что не видит ничего криминального в его заявлении, так как Погребняк не назвал Ари "чёрным" или "негром". Также позицию российского футболиста поддержал ветеран "Спартака" Валерий Рейнгольд, заявивший, что Россия "не страна папуасов, а великая держава".
- Сам Ари, комментируя слова Погребняка, отметил, что ему "очень грустно от того, что такие люди ещё есть".
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