Дочь кубинского волейболиста "Зенита" забрали из школы из-за расизма

Присцилла Камехо, супруга темнокожего игрока петербургского волейбольного клуба "Зенит" Ореола Камехо, сообщила на своей странице в Инстаграме, что была вынуждена забрать свою дочь из балетной школы Санкт-Петербурга в связи с проявлениями расизма.

Она рассказала, что её пригласила в кабинет директор школы и без объяснения причин предложила перевести 4-летнюю дочь Камехо на индивидуальную форму занятий. При этом, как считает Камехо, причина такого предложения в том, что некоторые родители были против общения своих детей с темнокожим ребёнком.

По мнению Присциллы Камехо, директор должна была встать на защиту интересов её дочери, а не идти на поводу у родителей с расистскими замашками, но поскольку та не сделала этого, супруга волейболиста просто забрала ребёнка из школы.

Вместе с тем Камехо отметила, что по рекомендации друзей уже нашла другую школу для своей дочери, а также выразила надежду на то, что "в России много чутких и отзывчивых людей, которым важен не цвет кожи, а человеческие отношения".

В свою очередь петербургская балетная школа выступила с заявлением, в котором выразила сожаление из-за того, что "скандал раздули". При этом администрация школы обвинила Присциллу Камехо в том, что та поняла всё превратно.

"Мы никого не просили перевести на индивидуальное обучение, так как не имеем на это права, – говорится в сообщении школы. – Мы предложили маме темнокожей девочке взять один дополнительный урок с преподавателем с целью улучшения дисциплины, так как девочка не слушала преподавателя и не выполняла упражнений. Видеозаписи, подтверждающие этот факт, у нас имеются".

В школе подчеркнули, что предложение не было вызвано цветом кожи девочки или национальностью – наоборот, дополнительный урок был предложен с целью лучшей адаптации ребёнка к новому для неё учебному заведению.

Однако Присцилла Камехо утверждает, что ранее со стороны преподавателей школы никаких нареканий не было, а её дочь посещала занятия с удовольствием.

В волейбольном клубе "Зенит" поддержали семью Камехо, подчеркнув, что считают ситуацию с проявлением расизма ненормальной и будут делать всё, чтобы максимально помочь игроку и его близким. При этом там посчитали важным отметить, что жена Камехо выбрала школу сама и что та не имеет к "Зениту" никакого отношения.

"Ей насоветовала подруга, а теперь всем надо над этим работать в тот момент, когда впереди у "Зенита" ответственная игра", – цитирует представителя клуба издание "Спорт-Экспресс".