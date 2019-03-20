Министерство иностранных дел России вызвало посла Чехии в Москве из-за ситуации с жильем российских дипломатов в Праге. Ранее СМИ сообщили, что это жилье за наличные сдаётся в аренду третьим лицам.

В МИД России назвали эти сообщения "нагнетанием нездоровой атмосферы". Послу Чехии "было сделано представление". В МИДе также отметили, что "проблематика недвижимости является предметом идущего двустороннего диалога". В связи с этим МИД потребовал от Чехии "проявлять сдержанность и сосредоточиться на выработке сбалансированных решений в рамках переговорного процесса".

В начале марта чешское издание Deník N сообщило, что жилье российских дипломатов в престижном районе Праги сдается другим людям, а в некоторых домах – зарегистрированы компании граждан России и других постсоветских стран. Эта деятельность с точки зрения чешского законодательства является незаконной.