Администрация российского президента рассматривает варианты, которые позволят Владимиру Путину остаться у власти как можно дольше. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на источники, близкие к Кремлю.

По данным собеседника агентства, один из вариантов развития событий – создание нового государства путем объединения с Белоруссией. Новую страну, как утверждается, может возглавить Путин. Таким образом он обойдёт ограничения по числу президентских сроков.

Слухи о возможном присоединения Белоруссии к России в том или ином виде появились в российских СМИ и телеграм-каналах осенью прошлого года. Белорусский президент Александр Лукашенко в прошлом году несколько раз предупреждал об угрозе потери Белоруссией суверенитета. При этом он утверждал, что у России нет никаких намерений поглотить республику.

Бывший сотрудник администрации президента Андрей Колядин в разговоре с Bloomberg сказал, что Кремль также рассматривал сценарий, по которому пошёл Казахстан. На днях президент Нурсултан Назарбаев покинул пост после 30-летнего правления. При этом он остался главой Совета безопасности Казахстана, лидером правящей партии и членом Конституционного совета республики.

В марте прошлого года Путин выиграл президентские выборы в России. За него проголосовали 77 процентов избирателей. Срок полномочий Путина истекает в 2024 году. Источники Bloomberg не исключают, что Путин может передать ключевые президентские полномочия совету безопасности или консультативному орган – Государственному совету – которые он сейчас возглавляет. Это позволит действующему российскому президенту использовать эти структуры после ухода с поста.