Троих активистов "Артподготовки" признали политзаключенными

Правозащитный центр "Мемориал" признал политзаключенными троих активистов запрещённого в России движения "Артподготовка" Олега Дмитриева, Олега Иванова и Сергея Озерова, осужденных по обвинению в подготовке теракта.

Проанализировав материалы уголовного дела, правозащитники пришли к выводу, что с очень большой вероятностью дело полностью сфабриковано, а его фигуранты стали жертвой провокации со стороны правоохранительных органов, говорится в сообщении.

22 января Московский окружной военный суд приговорил Олега Дмитриева и Сергея Озерова к восьми годам колонии строгого режима, а Олега Иванова – к семи годам лишения свободы по обвинению в подготовке теракта в центре Москвы в ноябре 2017 года.

По версии следствия подсудимые собирались поджигать при помощи зажигательной смеси административные здания и нападать на полицейских, провоцируя массовые беспорядки.​

Сами осужденные активисты уверены, что стали жертвой провокации спецслужб. Они утверждали, что провокатору, который принёс компоненты для изготовления "коктейлей Молотова" в квартиру, где они остановились, после задержания позволили сбежать.

В 2017 году лидер "Артподготовки" Вячеслав Мальцев через свой видеоблог призывал людей выйти на улицы 5 ноября и стоять там до тех пор, пока Владимир Путин не подаст в отставку.

26 октября 2017 года движение Мальцева было признано экстремистским. По делу "Артподготовки" было задержано больше 500 человек в нескольких городах России. Сам Мальцев, опасаясь ареста, покинул Россию ещё в июле.