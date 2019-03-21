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Прокурор потребовал для Павла Гриба шесть лет колонии

Павел Гриб (архивное фото)

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Российский прокурор потребовал для гражданина Украины Павла Гриба шесть лет колонии. Во время заседания военного суда в Ростове-на-Дону гособвинитель заявил, что подсудимый совершил тяжкое умышленное преступление, однако активно способствовал его раскрытию. Гриба обвиняют в содействии терроризму.

Во время заседания суда обвиняемому стало плохо. Прибывшие медики диагностировали у него обострение болезни. Отец Гриба ранее заявлял, что сыну срочно требуется операция на сердце. По словам родственников, Гриб практически потерял зрение, и у него начались проблемы с памятью. В свою очередь российский омбудсмен Татьяна Москвалькова заявила, что обвиняемый находится под контролем врачей.

Украинский студент Павел Гриб пропал в августе 2017 года на территории Белоруссии. Туда он приехал на встречу со своей знакомой. Позднее его нашли в краснодарском следственном изоляторе. Родственники и адвокаты Гриба считают, что он был похищен российскими спецслужбами.

По версии Следственного комитета, Гриб склонял знакомую взорвать самодельную бомбу на выпускной линейке в сочинской школе. Девушка позднее призналась журналистам, что пригласила Гриба под давлением ФСБ.

Киев требует освобождения украинского гражданина и говорит о провокации российских спецслужб. Сам Гриб все обвинения отрицает.

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