Врачи: содержание украинца Павла Гриба в СИЗО опасно для его жизни

Состояние здоровья украинца Павла Гриба, которого в России обвиняют в терроризме, ухудшилось. Пребывание Гриба в СИЗО может привести к серьезным последствиям для организма. К такому выводу пришел врач, который обследовал заключенного, сообщил отец 19-летнего украинца телеканалу "Громадське".

Результаты медобследования показали, что у Павла Гриба осложняется хроническая болезнь печени. В частности, у него повысилась портальная гипертензия, обнаружен цирроз печени и ослаблена свертывающая функция крови. В случае дальнейшего пребывания в СИЗО у украинца может появиться кровотечение из язв желудка и вен пищевода. Это критически опасно для его здоровья и жизни, заключил доктор киевского мединститута им. Богомольца Василий Притула.

12 декабря сообщалось о значительном ухудшении состояния здоровья Павла Гриба во время судебного заседания по его делу.

19-летний подросток из Киева в августе 2017 года был задержан в России по обвинению в склонении к терроризму. Весной того же года он познакомился во "ВКонтатке" с жительницей Сочи Татьяной Ершовой. Гриб якобы пытался убедить её заложить взрывное устройство во время школьного выпускного. Летом прошлого года пара договорилась о первом свидании в белорусском Гомеле. Однако через несколько часов после встречи люди в гражданском похитили Павла Гриба. Спустя несколько недель он оказался в краснодарском СИЗО №5.

19-летний украинец все обвинения в терроризме отрицает.