Подозрения остаются. Эксперты об обстоятельствах гибели Михаила Лесина

Перелом шеи, который происходит чаще всего в результате удушья, кровоизлияние в мягкие части шеи, расширение сосудов головного мозга, а также кровоподтеки и многочисленные порезы на ногах, руках, лице, груди и черепе.

Согласно официальной версии, смерть бывшего министра печати России Михаила Лесина в Вашингтоне 5 ноября 2015 года произошла в результате несчастного случая. В первоначальном отчете судмедэкспертизы говорилось, что он умер от удара тупым предметом в области головы, шеи, туловища, верхних и нижних конечностей, а травмы эти могли быть получены в результате падения.

Тем не менее после изучения результатов вскрытия и других документов, в том числе отчетов судмедэкспертов, предоставленных Радио Свобода городскими властями Вашингтона, у многих специалистов возникло подозрение, что Лесин мог быть убит.

"За свою карьеру я провел 12 тысяч вскрытий, – говорит Дональд Джейсон, специалист в области паталогоанатомии и бывший профессор медицинского факультета университета Уэйк Форест в Северной Каролине. – Я никогда не видел, чтобы перелом подъязычной кости происходил из-за падения", – добавляет он.

Необычный перелом

Необычный перелом подъязычной кости, которая находится в самой верхней части шеи, – только один из вызывающих сомнение аспектов, которые отметили специалисты в отчете после вскрытия тела Лесина. Документ, предоставленный Радио Свобода, содержит неполную информацию о результатах экспертизы: некоторые страницы сильно отредактированы, а подписи замазаны. Корреспондент Радио Свобода поговорил с судмедэкспертами для того, чтобы выяснить, какая версия гибели бывшего чиновника является наиболее вероятной.

Я никогда не видел ничего подобного

"Я никогда не видел ничего подобного", – говорит Том Эндрюс, до 2017 года занимавший пост главного судмедэксперта в штате Нью-Гемпшир. По просьбе Радио Свобода он изучил предоставленные нам документы. "Это необычный случай. Травмы слишком серьезные, даже для человека, находящегося в состоянии алкогольного опьянения", – отмечает эксперт. По его словам, подобные травмы могут указывать как на несчастный случай, так и на падение или ряд падений, ставших следствием силового воздействия.

Теория падения?

10 марта 2016 года, через четыре месяца после гибели Лесина, в США выпустили первый отчет судмедэкспертизы. В нем говорилось, что бывший министр умер от удара тупым предметом в области головы, шеи, туловища, верхних и нижних конечностей. В дополнительном отчете, датированном 1 апреля 2016 года и включенным в находящийся в распоряжении Радио Свобода файл, сообщалось, что перелом произошел "в момент смерти или незадолго до нее". При этом в документе отмечалось, что Лесин мог получить травму "при падении" или даже "в момент вскрытия тела" – однако "чаще всего такие переломы связаны с повешением или удушением".

Его могли избить или пытать

По словам беседовавших с Радио Свобода медицинских экспертов, подъязычная кость очень хорошо защищена. Чтобы сломать ее, требуется точный удар. То есть Лесин мог получить такую травму, только если упал на острый предмет или в случае, если его кто-то ударил в область шеи.

Специалисты рассмотрели отчет, оказавшийся в распоряжении Радио Свобода, полностью. Джейсон отметил, что официальная версия не кажется ему убедительной. "Его [Лесина] могли избить или пытать, так как в отчете сказано, что у него была обнаружена травма колена", – говорит эксперт. При этом он добавил, что такое повреждение бывший чиновник мог получить и при падении.

Все эксперты, изучавшие отчет, согласились, что перелом подъязычной кости при вскрытии тела встречается крайне редко.

​Больше вопросов, чем ответов

Эксперты, изучавшие отчет, также пришли к выводу, что Лесин мог находиться некоторое время в состоянии комы, прежде чем его нашли мертвым. В 20:17 охранник и менеджер отеля Dupont Circle проводили инвентаризацию в гостинице и нашли бывшего министра печати в своем номере. Он лежал без сознания на ковре лицом вниз, но все еще дышал. После неудачной попытки разбудить постояльца, сотрудники отеля вышли из его номера. Это был последний момент, когда Лесина видели живым.

По словам Эндрюса, эти факты свидетельствуют о том, что Лесин умирал медленно. Возможно, это происходило в течение нескольких часов. Эксперт также отметил, что травмы, полученные экс-министром, выглядят подозрительно. Другие специалисты сочли официальное заключение относительно причин смерти Лесина правдоподобным, однако не совсем ясным.

Одна из экспертов, которая работала в бюро судебно-медицинской экспертизы в штате Техас, Ли Энн Гроссберг подчеркнула, что в деле Лесина настораживает различие полученных им травм. "Многие повреждения могли быть получены в результате несчастного случая. При этом есть и те, которые связаны с насильственными действиями", – уточняет она. Согласно Гроссберг, нельзя точно сказать, была смерть бывшего чиновника случайной или насильственной, или явилась результатом обоих этих факторов.

Невыясненные обстоятельства

И вашингтонский департамент полиции, и ФБР в своих отчетах упоминали видео, снятые скрытыми камерами в отеле Dupont Circle. Они отмечали, что речь идет о 300-часовой съемке.

В полиции, однако, заявили, что с диском, на котором хранилась запись из номера Лесина, "была проблема". Один из сотрудников сообщил, что не смог из-за этого посмотреть видео, снятое в период между 13:02 и 23:14. То есть поврежден оказался в том числе период, когда Михаил Лесин находился без сознания в своем номере после визита сотрудников гостиницы.

В отчете не говорится, смогли полицейские в итоге получить доступ к этим кадрам или нет. При этом в документе, находящемся в распоряжении Радио Свобода, есть ссылка на видео и описание его в хронологической последовательности.

Ключ к разгадке

В отчете, представленном Радио Свобода, отсутствуют детали произошедшего, без которых сложно понять, что случилось с Лесиным на самом деле, говорит Карл Уильямс, главный судмедэксперт Аллегени – округа в штате Пенсильвания. "Ключ к разгадке этого дела лежит в том, чего нет в отчете", – уточняет он.

Ключ к разгадке этого дела лежит в том, чего нет в отчете

Несмотря на различные мнения относительного того, как именно бывший министр получил травмы, все опрошенные Радио Свобода специалисты сходятся в том, что первоначальная версия неверна. Согласно ей, Лесина забили до смерти бейсбольной битой или предметом схожей формы. Все эксперты также согласны с тем, что обстоятельства гибели все еще следует считать "неопределенными".

Тело Лесина нашли 5 ноября 2015 года в Вашингтоне, в отеле Dupont Circle, всего в нескольких кварталах от Белого дома. Лесин был высокопоставленным российским чиновником в ранние годы президентства Владимира Путина. В частности, он участвовал в отъеме государством телекомпании НТВ у олигарха Владимира Гусинского. Лесин руководил холдингом "Газпром-медиа", а незадолго до смерти принял участие в создании телеканала Russia Today.

Отношения с Кремлем у Лесина по неизвестным причинам ухудшились в период между 2012 и 2014 годами. В 2014 году бизнесмен привлек к себе внимание Сената США. ФБР поручили расследовать его действия на предмет возможного отмывания денег. Связано это было с тем, что Лесин владел особняками в дорогом предместье Лос-Анджелеса – Беверли-Хиллз, а также яхтой стоимостью 40 миллионов долларов.