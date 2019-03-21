Площадь природных пожаров в России выросла за год в 170 раз

С начала года в России резко выросло число природных пожаров, сообщает "Коммерсант" со ссылкой на заместителя начальника центра "Антистихия" МЧС России Александра Ульева.

По его словам, с января по конец марта зарегистрировано 422 пожара, что в 35 раз выше, чем за аналогичный период прошлого года. При этом площадь, пройденная пожарами, достигла 97 тысяч гектаров - этот показатель в сравнении с прошлым годом больше в 170 раз.

Ульев добавил, что пожары в этом году начались раньше обычного, особенно на территории Сибирского федерального округа.

Согласно данным системы космического мониторинга МЧС, на территории России сейчас фиксируется 22 тысячи термоточек, 10 тысяч из которых угрожают населённым пунктам.

В свою очередь, по данным Рослесхоза площадь природных пожаров по итогам 2018 года почти в два раза превысила показатели 2017 года: 3,2 миллиона гектаров против 1,4 миллиона.

Ранее экологи Greenpeace заявили об угрозе полного уничтожения огнём лесов в Приморье. В организации отметили, что из-за глобального изменения климата и отсутствия снега пожароопасный сезон в этом районе стал круглогодичным, без перерыва на зиму. Сухая трава и лесная подстилка горят даже при устойчивой холодной погоде, особенно в ветреные дни.