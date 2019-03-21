Как минимум 65 человек погибли при крушении туристического парома в Ираке, сообщает BBC со ссылкой на местные власти. Судно затонуло в реке Тигр рядом с Мосулом, на борту находились около ста человек. Корабль был сильно перегружен, большинство пассажиров не умеют плавать, сообщил глава городской службы гражданской обороны.

Паром направлялся к туристическому острову в день празднования Навруза — праздника приходы весны, который отмечается иранскими и тюркскими народами. Многие из пассажиров были семьями с маленькими детьми, сообщает телеканал "Аль-Джазира". В первоначальном списке погибших больше половины утонувших — женщины, отмечает издание.

Власти утверждают, что незадолго до катастрофы предупреждали о повышении уровня воды в Тигре из-за открытия дамбы после сильных дождей, однако оператор парома мог проигнорировать это сообщение.