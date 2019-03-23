Парень из нашего города. Алексей Симонов. Эфир в 21:05

В новом выпуске «Культа личности» – кинорежиссер, президент Фонда защиты гласности Алексей Симонов.
Автор и ведущий – Леонид Велехов.
Эфир 23 марта 2019 года в 21.05
В гостях у Леонида Велехова писатель, режиссер, правозащитник Алексей Симонов
В новом выпуске «Культа личности» – кинорежиссер, президент Фонда защиты гласности Алексей Симонов.
Автор и ведущий – Леонид Велехов.
Эфир 23 марта 2019 года в 21.05
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