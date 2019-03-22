Белый дом отказал демократам в доступе к беседам Трампа и Путина

Белый дом отклонил запрос конгрессменов-демократов, которые просили предоставить информацию о переговорах президентов США и России - Дональда Трампа и Владимира Путина. Об этом сообщили издание The Hill и телеканал CNN.

В ответе за подписью юриста Белого дома Пэта Чиполлоне говорится, что материалы о переговорах президента с лидерами иностранных государств являются конфиденциальными, и у Конгресса нет полномочий их запрашивать. "Президент должен свободно участвовать в дискуссиях с иностранными лидерами, не опасаясь, что содержание бесед будет раскрыто и использовано в качестве материала для политических целей, преследуемых той или иной партией", – говорится в ответе юрисконсульта Трампа.

Он также заметил, что в запросах комитеты просят предоставить эту информацию, чтобы решить, отвечает ли поведение Трампа за рубежом международной политике "в национальных интересах" США. В этой связи Чиполлоне напоминает, что конституция возлагает на президента определение курса внешней политики США и того, какие дипломатические связи отвечают национальным интересам.

В начале марта руководители комитетов Палаты представителей по разведке, иностранным делам и надзору, конгрессмены-демократы Адам Шифф, Элиот Энджел и Элайджа Каммингс попросили Белый дом и госсекретаря Майка Помпео предоставить им документы с информацией о содержании разговоров, состоявшихся между Трампом и Путиным, а также устно ответить на соответствующие вопросы.

Отправке запросов предшествовала публикация газеты Washington Post, в которой утверждалось, что Трамп забрал записи, которые его переводчик делал во время встречи президентов США и России, и запретил говорить о том, что на ней обсуждалось. Конгрессмены просили вызвать на слушания и переводчиков, работавших на встречах Путина и Трампа. В частности, их интересовали все, кто помогал в проведении саммита в Хельсинки в июле 2018 года.

В США ведется расследование вероятного вмешательства России в президентские выборы в США. Спецпрокурор Роберт Мюллер выясняет, имел ли место сговор штаба Трампа с Кремлем с целью подорвать позиции соперника Трампа от Демократической партии Хиллари Клинтон. Москва вмешательство в выборы в иностранных государствах отвергает.

Накануне судебный комитет Палаты представителей потребовал от Белого дома предоставить Конгрессу информацию о том, кто есть кто в окружении Трампа. Ранее комитет разослал письма 81 юридическому и физическому лицу с запросом сведений, имеющих отношение к "российскому расследованию" и возможным финансовым нарушениям, допущенным Дональдом Трампом и его избирательным штабом. Трамп назвал эти действия "охотой на ведьм" и "обманом".