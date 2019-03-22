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В Китае при взрыве на химическом заводе погибли 47 человек. 600 ранены

Пожарные на месте взрыва на заводе по производству пестицидов в городе Яньчэне

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В Китае в результате взрыва на заводе по производству пестицидов в городе Яньчэне погибли по меньшей мере 47 человек, более 600 получили ранения. Об этом сообщает Reuters. 32 пострадавших находятся в критическом состоянии.

В результате взрыва возник пожар. Огонь перекинулся на другие промышленные здания. Взрывная волна выбила окна близлежащих жилых домов и школы. По сообщениям СМИ, в результате взрыва также пострадали дети, которые находились в соседнем детском саду.

Причина взрыва пока не установлена.

Завод по производству удобрений был открыт в Яньчэне в 2007 году. Ранее компанию, которая производит более 30 легко воспламеняющихся химикатов, штрафовали за нарушения правил безопасности и за негативное воздействие на окружающую среду.

Взрывы часто происходят из-за неправильного хранения материалов. В 2015 году в результате взрыва в промышленной зоне города Тяньцзинь погибли 165 человек. В ноябре 2018 года более 20 человек стали жертвами взрыва рядом с химическим заводом в городе Чжанцзякоу.

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