12 апреля, 22 мая или никогда? Разбираем возможные даты Брекзита

Когда состоится выход Британии из Европейского союза? И состоится ли он вообще?

Саммит Евросоюза в Брюсселе накануне предложил несколько вариантов ответов на эти вопросы, но ни один из них не является окончательным.

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй ехала в Брюссель с просьбой отсрочить Брекзит с 29 марта на 30 июня. Лидеры стран ЕС, однако, решили по-своему, назвав другие возможные новые даты Брекзита: 12 апреля и 22 мая. Попробуем разобраться, что это значит.