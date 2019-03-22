12 апреля, 22 мая или никогда? Разбираем возможные даты Брекзита

Когда состоится выход Британии из Европейского союза? И состоится ли он вообще?
Саммит Евросоюза в Брюсселе накануне предложил несколько вариантов ответов на эти вопросы, но ни один из них не является окончательным.
Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй ехала в Брюссель с просьбой отсрочить Брекзит с 29 марта на 30 июня. Лидеры стран ЕС, однако, решили по-своему, назвав другие возможные новые даты Брекзита: 12 апреля и 22 мая. Попробуем разобраться, что это значит.
- Ключевой датой на ближайшие дни всё равно остаётся 29 марта, пятница будущей недели. Именно в этот день, согласно действующему ныне британскому закону, страна должна покинуть ЕС. Лидеры Евросоюза накануне постановили, что если британский парламент до этой даты сможет одобрить соглашение о выходе Британии из ЕС, то дата Брекзита автоматически будет перенесена на 22 мая. Этот день выбран потому, что 23 мая начинаются выборы нового созыва Европарламента, и Британия должна или покинуть ЕС до этой даты, или участвовать в этих выборах: третьего не дано.
- Предполагается, что в случае принятия соглашения за оставшиеся 2 месяца британский парламент сможет принять все необходимые для выхода из ЕС акты. Именно для этого Мэй официально и просила отсрочку.
- Проблема в том, что британский парламент уже дважды отверг тот самый проект соглашения, принятия которого в ЕС ожидают до 29 марта. И большинство комментаторов скептически относятся к его шансам быть принятым при третьем голосовании, не говоря о том, что он вообще может быть не вынесен на голосование из-за позиции спикера Палаты общин. Так, президент Франции Эммануэль Макрон оценил его шансы в 5 процентов, а глава Еврокомиссии Дональд Туск и эту оценку назвал оптимистичной. Вряд ли увеличило шансы на его принятие и выступление Мэй вечером в среду, в котором она обрушилась на депутатов с критикой. В четверг премьер фактически попыталась взять свои слова обратно, но неясно, насколько это поможет.
- Если парламент не примет соглашение, в игру вступает другая дата – 12 апреля. К ней Британия или должна покинуть ЕС "без сделки", или же представить "план Б", то есть какие-то альтернативы выходу без соглашения и отвергнутому соглашению. Причём этот план в любом случае должен предусматривать участие Британии в выборах в Европарламент в этом году.
- Каким может быть "план Б"? Это может быть или просьба отсрочить Брекзит на длительный срок (при условии проведения выборов в Европарламент на британской территории и, очевидно, других существенных уступок со стороны Британии – например, согласия на членство в таможенном союзе), или вовсе отказ от Брекзита, то есть отмена пресловутого закона о выходе Британии из ЕС.
- Многие оппозиционные политики в Британии выступают за повторный референдум по вопросу о Брекзите. Однако предложенный ЕС календарь, кажется, не позволяет успеть его провести. Разве что проведение такого референдума станет частью "плана Б".
- Проблема в том, что Тереза Мэй дала понять, что она против как проведения выборов в Европарламент, так и тем более отказа от Брекзита, который, по её мнению, нарушит высказанную на референдуме волю избирателей. Как отмечают многие комментаторы, для премьера "планом Б" фактически становится выход Британии из ЕС "без сделки" – очевидно, в данный момент речь идёт о 12 апреля.
- Британский парламент уже дважды голосовал против выхода из ЕС "без сделки". Эти резолюции, однако, не имеют силу закона. Чтобы реально заблокировать такую возможность, парламент должен внести поправки в действующий закон, а это крайне сложно сделать против воли кабинета министров. В любом случае, для этого в Палате общин должно сформироваться какое-то устойчивое большинство для альтернативного решения, а такого большинства пока нет.
- Очевидно, будущая неделя во многом станет решающей для судьбы Брекзита.
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