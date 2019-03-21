Евросоюз согласился на отсрочку Брекзита до 22 мая

Евросоюз согласился перенести дату Брекзита при условии, что британский парламент до 29 марта одобрит сделку премьер-министра Терезы Мэй с Брюсселем. Если это произойдет ЕС может отложить дату выхода Великобритании из своего состава до 22 мая. Об этом со ссылкой на проект сообщения по итогам саммита в Брюсселе сообщает Reuters со ссылкой на проект соглашения.

Из документа следует, что 22 мая – это последний срок. В этот день пройдут выборы в Европарламент. Если Британия не выйдет из ЕС до голосования, её представители также будут избраны, что усложнит процесс Брекзита.

В Брюсселе сегодня начался двухдневный саммит лидеров стран Евросоюза. Главное темой встречи стала как раз отсрочка Брекзита. Ранее премьер-министр Великобритании Тереза Мэй попросила отложить выход страны из ЕС до 30 июня.

По изначальному плану Брекзит должен состояться 29 марта. Но британские депутаты дважды отвергли план Мэй. Перенос даты даст Лондону необходимое время, чтобы уладить все юридические вопросы. Франция накануне угрожала отклонить просьбу Мэй

Тем временем в Великобритании петиция в поддержку отмены выхода страны из Евросоюза собрала более миллиона подписей. Прошение опубликовано на сайте британского парламента. Для рассмотрения петиции в Палате общин необходимо 100 тысяч подписей.

Авторы документа призывают Лондон отменить статью 50 Лиссабонского соглашения и остаться в ЕС. Статья описывает процесс выхода государств – членов из Евросоюза. Великобритания применила её два года назад, запустив тем самым Брекзит.

Глава британского МИД Джереми Хант в разговоре с Би-би-си назвал отмену статьи возможной, но маловероятной. В свою очередь лидер Палаты общин в британском парламенте Андреа Лидсом заявила, что если петиция соберет около 17,5 миллионов подписей, то это будет основанием для нового обсуждения Брекзита.

Великобритания присоединилась к ЕС в 1973 году и станет первой страной, которая его покинет. Законопроект о Брекзите предусматривает отмену акта о Европейских сообществах 1972 года, на основании которого страна вступила в Европейский союз, а также замену законов Евросоюза британскими.