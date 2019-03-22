Ряд стран осудили заявление Трампа о Голанских высотах

Ряд стран выступили с критикой Дональда Трампа, после того как президент США призвал признать суверенитет Израиля над Голанскими высотами. Инициативу Трампа осудили в том числе Россия, Турция, Сирия и другие страны Ближнего Востока. В Евросоюзе заявили, что, несмотря на позицию США, Брюссель не намерен признавать суверенитета Израиля над регионом.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков посчитал, что слова Дональда Трампа не способствуют урегулированию ситуации на Ближнем востоке, а наоборот, могут её дестабилизировать.

С осуждением позиции президента США выступил также лидер Турции Реджеп Эрдоган. Он назвал заявление Дональда Трампа "неблагополучным", добавив при этом, что нельзя легитимизировать суверенитет Израиля над Голанскими высотами.

В правительстве президента Сирии Башара Асада запись Трампа в Твиттере назвали свидетельством "слепого пристрастия США к Израилю". В Дамаске также считают, что Дональд Трамп таким образом выразил "презрение" к международному праву.

В свою очередь представитель дипломатической службы ЕС Майя Коцьянчич заявила, что, несмотря на позицию США, Евросоюз не будет признавать суверенитет Израиля над Голанами.

Благодарность Дональду Трампу за его предложение выразил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, обвиняя при этом Иран в попытках "уничтожить" его страну при помощи Сирии.

В четверг президент США Дональд Трамп предложил признать суверенитет Израиля над Голанскими высотами. Своё заявление президент США опубликовал в Твиттере.

Голанские высоты – территория, расположенная между Израилем и Сирией, которая после окончания шестидневной войны в 1967 году перешла под контроль Израиля. Сирия и большинство стран мира не признают суверенитет еврейского государства над Голанами. В направлении Голанских высот со стороны Сирии периодически производятся обстрелы, за что Израиль наносит ответные удары. Последний инцидент произошёл в январе 2019 года.