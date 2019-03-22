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Правозащитники проверят колонию, где заключённые воткнули в себя гвозди, протестуя против насилия

На территории ИК-5 в Мордовии

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Правозащитники проверяют исправительную колонию №5 в Мордовии, где заключённые воткнули себе гвозди в животы, протестуя против насилия со стороны администрации. Об этом "Интерфаксу" сообщил член Общественно-наблюдательной комиссии Валерий Крутов.

В марте заключённые колонии, где содержатся бывшие сотрудники правоохранительных органов и судов, совершили несколько актов членовредительства, протестуя против угрозы насилия и избиений со стороны надзирателей. Проект "Кавказ.Реалии" сообщал о десяти проткнувших себе живот заключенных. Родственник одного из протестующих рассказал "Московскому комсомольцу", что несколько человек вогнали в животы штыри или гвозди. По данным Крутова, заключённые вгоняли под кожу проволоку, а ранее – заточенные зубные щётки. Всего в акциях приняли участие до десяти человек.

В УФСИН России по Республике Мордовия в общении с "Кавказ.Реалиями" подтвердили членовредительство только восьми человек. По утверждению представителей федеральной службы, заключённые протестовали против законных требований администрации.

  • Исправительная колония №5 расположена в поселке Леплей в 200 километрах от Саранска. В 2017 году "Новая газета" сообщала о пытках в колонии.

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