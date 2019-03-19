ФСИН обяжет своих сотрудников извиняться перед заключенными

Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) обяжет своих сотрудников быть вежливыми с заключенными и извиняться перед ними в случае противоправных действий. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой поправки к приказу ФСИН о Кодексе этики.

В документе также говорится о том, что сотрудники ФСИН должны быть вежливыми и корректными в общении с гражданами и должностными лицами. "В случае нарушения прав и свобод гражданина сотрудник или федеральный государственный гражданский служащий приносит извинение добровольно или в соответствии с вступившим в законную силу решением суда," – говорится в приказе. Данные изменения вводятся с целью сформировать позитивный облик сотрудников уголовно-исправительной системы, отмечают авторы поправок.

В 2018 году Федеральная служба исполнения наказаний оказалась в центре нескольких скандалов, связанных с пытками и избиениями заключенных в колониях. Особое внимание привлекла ситуация в Ярославской колонии №1. В июле "Новая газета" опубликовала видеозапись того, как сотрудники ФСИН избивают заключенного. По итогам публикации Следственный комитет возбудил уголовные дела о превышении должностных полномочий против сотрудников колонии, по делу проходят более 10 человек. Впоследствии были возбуждены другие дела по факту пыток в той же колонии и колонии №3 в Угличе.

Заключённые и правозащитники жаловались на пытки и в других учреждениях системы ФСИН, в частности, в Омской области. В октябре в омской колонии №6 произошёл бунт, как утверждается, в связи с жестоким обращением с заключёнными.