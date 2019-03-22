Калужский губернатор: цитату про мощи в музеях выложили "козлы"

Губернатор Калужской области Анатолий Артамонов прокомментировал своё разошедшееся по сети высказывание о необходимости выставлять в художественных музеях мощи православных святых, чтобы повысить их посещаемость.

В интервью радиостанции "Говорит Москва" он сказал, что пошутил.

"Пришёл я в музей, нет посетителей. Выставка замечательная, людей нет. Может, вам мощи сюда принести, тогда люди подтянутся. Ну, пошутил я так неудачно. Допустим, неудачно! А я считаю, что нормально. Эту глупость никто не будет делать. Зачем? Нельзя, святые перевернутся".

В то же время Артамонов выразил возмущение тем, что его высказывание, сделанное в узком кругу, стало достоянием общественности.

Сейчас я узнаю, какой козёл меня выложил

​"Были три человека: директор музея, экскурсовод, я и мой помощник. Вот я их всех сейчас спрошу: "Так, вы, козлы, я же вам доверяю, когда с вами говорю". Сейчас я узнаю, какой козёл меня выложил. Я не знаю, какому идиоту это пришло в голову. Свои люди вроде были вокруг, ни одного чужого человека. Я сейчас выясню, кто этот подонок, выложил это всё. Я, что, должен всегда ходить с зашнуренным ртом, что ли?!"

Является ли и это высказывание шуткой, Артамонов не пояснил. Он выразил досаду, что слова про мощи могут сказаться на его репутации.

Цитату про мощи первым привёл сайт "Калуга24.tv". Из его информации следовало, что Артамонов допустил это высказывание, выступая в Законодательном собрании области в четверг:

Пусть люди идут, поклоняются мощам и, может быть, картинки посмотрят

​"Когда прихожу в Художественный музей, я вижу шедевры, которые там выставлены, различные выставки тематические устраиваются отдельных авторов. И один-два человека по залу ходят. Я уже вчера отцу Георгию в Мещовск позвонил и говорю: "Слушай, у тебя там мощей много. Давай, когда выставку будем открывать, мощи ставь туда. Пусть люди идут, поклоняются мощам и, может быть, картинки посмотрят". Ну что это такое? Неудобно. Где-то мы тут не дорабатываем, не доходим до сознания людей", – сказал Артамонов.

Как отреагировал на предложение губернатора отец Георгий (Евдачев) – настоятель Свято-Георгиевского Мещовского монастыря, не сообщается.