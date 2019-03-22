В Алжире продолжаются антипрезидентские протесты

В Алжире десятки тысяч протестующих вышли на митинг с требованием немедленной отставки президента Абдельазиза Бутефлики, сообщает Reuters. Сообщений об инцидентах не было.

Абдельазиз Бутефлика возглавляет страну с 1999 года. 11 марта в обращении к нации он объявил о своём решении не претендовать на пятый срок на посту главы государства. Он объявил о переносе даты выборов главы государства, которые должны были состояться в апреле. Новая дата пока не назначена.

Массовые демонстрации в Алжире продолжаются уже более трёх недель. Оппоненты нынешнего главы государства обвиняют его в том, что, перенеся выборы, он продлил себе президентский срок.