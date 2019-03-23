Президент Казахстана подписал указ о переименовании Астаны в Нур-Султан

Новый президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указ о переименовании столицы государства Астаны в Нур-Султан. Постановление было опубликовано в субботу на официальном сайте главы государства. Указ вступает в силу со дня его обнародования.

В минувшую среду парламент Казахстана одобрил внесение поправок в Конституцию о переименовании столицы в честь бывшего президента Нурсултана Назарбаева. Законопроект был принят единогласно. Правительство предлагало вынести вопрос на референдум. Однако новый президент Токаев заявил, что необходимости в этом нет.

Решение властей вызвало критику со стороны многих граждан. В нескольких городах на этой неделе задержали противников переименования столицы Казахстана.

Протесты, задержания и давление на журналистов

22 марта в Астане, Алма-Ате и Шымкенте были задержаны десятки человек. Среди них оказалась журналистка телеканала Настоящее Время Светлана Глушкова, которую отпустили только через несколько часов. Также пострадал оператор канала. Светлану Глушкову правоохранительные органы Казахстана обязали явиться сегодня в суд в Астане в связи с до сих пор не разъясненными ей обвинениями.

Журналисты казахской службы Радио Свобода заявили, что неизвестные препятствовали их работе при освещении протестов в Астане. Со схожими препятствиями столкнулись и съемочные бригады Радио Азаттык в Алма-Ате. Кроме того, главу Алма-Атинского бюро Азаттыка Куанышбека Кари "в срочном порядке" вызвали в акимат, где представители городских властей и прокуратуры обвинили Азаттык в "одностороннем освещении политических событий" и "разжигании розни".

Медиакорпорация Радио Свободная Европа/Радио Свобода осудила действия властей Казахстана в отношении журналистов. Исполняющая обязанности президента РСЕ/РС Дэйзи Синделар назвала происходившее "неприкрытой попыткой запугать независимых журналистов и контролировать то, как средства информации освещают политические события".

Отставка Назарбаева

Нурсултан Назарбаев ушёл в отставку 19 марта, но сохранил многие важные полномочия. Его дочь Дарига возглавила верхнюю палату парламента, сменив на этом посту Касыма-Жомарта Токаева.