В Гродно состоялся большой концерт, посвящённый Дню Воли

В Гродно, в Коложском парке, прошел митинг и большой праздничный концерт в честь Дня Воли. Мероприятие было разрешено городскими властями и, по оценкам организаторов, собрало более четырех тысяч человек.

Как сообщает агентство news.tut.by, в организации концерта в этом году участвовали не только гродненцы, но и минские активисты и политики — организаторы митинга-концерта на День Воли в 2018 году у Оперного театра.

Ранее они подали свою первую заявку на концерт на стадионе «Динамо». Но им отказал лично Александр Лукашенко во время «Большого разговора», предложив для мероприятия парк Дружбы народов (пл. Бангалор). Мингорисполком спустя несколько дней дал официальный отказ. На Бангалор организаторы идти отказались, назвав эту площадку неподходящим местом для национального праздника.



4 марта они подали вторую заявку — на шествие и митинг-концерт у Дворца спорта или на площади Свободы. Однако и на этот раз им ответили отказом. В качестве альтернативных вариантов активисты предложили всем — в том числе и столичным жителям — присоединиться к разрешенному митингу в Коложском парке в Гродно.



Именно в Гродно сто лет назад представители Белорусской республики

праздновали первую годовщину провозглашения независимости, и именно этот город на полгода стал второй после Минска столицей БНР. В Гродно, находившийся под немецкой оккупацией, в 1918 году приехали представители правительства Белорусской республики. Многие гродненские адреса, существующие и ныне, были связаны с деятельностью первого белорусского государства.



День Воли – неофициальный праздник на территории Республики Беларусь, ежегодно отмечаемый различными слоями национально-ориентированного населения. Также его празднуют белорусские диаспоры за рубежом. День Воли отмечается в Белоруссии ежегодно 25 марта. Праздник посвящён принятию 3-й уставной грамоты Рады Белорусской Народной Республики, которая объявила независимость государства 25 марта 1918 года.