Порошенко взял реванш у Путина?

Независимость православной церкви Украины окончательно провозглашается в Киеве в Рождество - 7 января 2018 года.
5 января Константинопольский патриарх Варфоломей в Стамбуле подписал томос (грамоту) о предоставлении ПЦУ автокефалии. На мероприятии присутствовали президент Украины Петр Порошенко, бывший президент Виктор Ющенко, спикер украинского парламента Андрей Парубий. В воскресенье, 6 января грамота была доставлена в Киев.
Что означает дарование автокефалии ПЦУ для народов двух стран и для мира? Сражения на православном фронте российско-украинской войны обсуждают обсудят историки и религиоведы: Николай Митрохин (Берман), Сергей Чапнин (Москва), Оксана Гаркуша (Киев), политолог и телеведущий Питер Залмаев (Киев).
Ведет передачу Михаил Соколов.
Эфир программы "Лицом к событию" 7 января в 19:05
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