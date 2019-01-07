Порошенко взял реванш у Путина?

Независимость православной церкви Украины окончательно провозглашается в Киеве в Рождество - 7 января 2018 года.

5 января Константинопольский патриарх Варфоломей в Стамбуле подписал ​томос (грамоту) о предоставлении ПЦУ автокефалии. На мероприятии присутствовали президент Украины Петр Порошенко, бывший президент Виктор Ющенко, спикер украинского парламента Андрей Парубий. В воскресенье, 6 января грамота была доставлена в Киев.

Что означает дарование автокефалии ПЦУ для народов двух стран и для мира? Сражения на православном фронте российско-украинской войны обсуждают обсудят историки и религиоведы: Николай Митрохин (Берман), Сергей Чапнин (Москва), Оксана Гаркуша (Киев), политолог и телеведущий Питер Залмаев (Киев).

Ведет передачу Михаил Соколов.

Эфир программы "Лицом к событию" 7 января в 19:05