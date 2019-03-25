Причину появления дыры в "Союзе" выяснят в ходе эксперимента на орбите

Доказательств, которые российские космонавты собрали при выходе в открытый космос, оказалось недостаточно, чтобы установить происхождения отверстия в корабле "Союз МС-09". Об этом сообщил журналистам глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин. Он не исключил, что потребуются дополнительные эксперименты на орбите.

Отверстие в обшивке бытового отсека корабля "Союз МС-09" диаметром около 1,5 миллиметров было обнаружено в августе прошлого года, когда экипаж заметил незначительную утечку воздуха со станции и начал искать её причину. Отверстие заделали герметиком.

В России выдвигалось несколько версий появления дыры, в том числе что ее могли просверлить члены экипажа. Сейчас предполагается, что отверстие было сделано на Земле, затем заделано герметиком, а после того, как корабль оказался в космосе, дало утечку воздуха. Не исключалось, что кто-то сделал дыру по ошибке, затем в испуге заделал её.

В конце декабря российские космонавты доставили на Землю контейнеры с пробами из отверстия корабля "Союз" и образцами герметика, взятыми во время выхода в открытый космос 11 декабря. Они подтвердили, что отверстие было просверлено изнутри. Пробы были переданы следователям и направлены в лабораторию ФСБ для изучения. СМИ не исключали, что результаты расследования могут быть засекречены.

Глава Роскосмоса также сообщил, что корпорация пока не обращалась с просьбой о возбуждении уголовного дела в связи с появлением отверстия в отсеке космического корабля "Союз".