Российские космонавты подтвердили, что "Союз" был просверлен изнутри

Российские космонавты Олег Артемьев и Сергей Прокопьев подтвердили, что отверстие в обшивке корабля "Союз МС-09" было просверлено изнутри. Они выступили с пресс-конференцией после разговора с представителями Следственного комитета России и техническими специалистами.

По словам Артемьева, после того, как была обнаружена утечка воздуха, экипаж станции действовал слаженно и профессионально. Космонавт призвал не верить информации, которую распространяют в социальных сетях о причинах появления отверстия в обшивке.

20 декабря российские космонавты доставили на Землю контейнеры с пробами из отверстия корабля "Союз" и образцами герметика, взятыми во время выхода в открытый космос 11 декабря. СМИ со ссылкой на источники сообщали, что эти образцы будут исследованы в лабораториях ФСБ, а результаты могут быть засекречены.

Отверстие в обшивке бытового отсека корабля "Союз МС-09" диаметром около 1,5 миллиметра было обнаружено в августе, когда экипаж заметил незначительную утечку воздуха со станции и начал искать ее причину. Отверстие заделали герметиком. В России выдвигалось несколько версий появления дыры, в том числе что ее могли просверлить члены экипажа. Сейчас предполагается, что отверстие было сделано на Земле, затем заделано герметиком, а после того, как корабль оказался в космосе, дало утечку воздуха. Не исключалось, что кто-то сделал дыру по ошибке, затем в испуге заделал её.