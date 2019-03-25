Кениец получил премию в миллион долларов как лучший учитель мира

Питер Табичи из Кении, отдававший большую часть зарплаты на помощь ученикам школы в деревне Пвани, получил премию в миллион долларов как лучший учитель года в мире. Об этом сообщает "Русская служба Би-би-си".

Табичи, преподаватель естественных наук и член религиозного Ордена францисканцев каждый месяц отдает до 80 процентов своей зарплаты на учебники и форму самым бедным ученикам, многие из которых потеряли родителей. В деревенской школе, по словам Табичи, постоянно не хватает средств и учителей. В классах до 80 учеников, многие из которых каждое утро идут до школы пешком по шесть и больше километров.

Табичи также навещает семьи и убеждает родителей, которые собираются отдать своих несовершеннолетних дочерей замуж, позволить им закончить обучение в школе.

Его ученики получали награды на национальных и международных научных конкурсах, в том числе - приз британского Королевского химического общества.

Премия Global Teacher Prize присуждается ежегодно фондом индийского бизнесмена Санни Варки. Её жюри состоит из 150 человек. В этом году победителя выбрали из более чем десяти тысяч соискателей, представлявших 179 стран.