Компании Ротенберга не будут достраивать Восточный

Роскосмос ведет переговоры с компаниями "Стройтрансгаз", которая связана с Геннадием Тимченко, "Стройгазмонтаж" Аркадия Ротенберга и "Крокус" Араза Агаларова – о продолжении строительства второго стартового стола на космодроме Восточный в Амурской области. Об этом в понедельник заявил глава госкорпорации Дмитрий Рогозин.

Представитель Ротенберга, однако, заявил "Интерфаксу", что компании бизнесмена не планируют принимать участия в строительстве.

Рогозин ранее заявил, что одна из перечисленных выше компаний "уже готова подтвердить возможности очень оперативной мобилизации сил и средств" для выполнения работ. Название этой компании Рогозин уточнять не стал. По данным СМИ, ранее готовность стать подрядчиком строительства выражала "Крокус групп".

Стоимость строительства второго стартового стола на космодроме Восточный оценивается в 39 миллиардов рублей. Речь идёт о возведении 119 объектов различной сложности и назначения на площади 12 гектаров.

В космодром Восточный в Амурской области за все время его строительства – с 2012 года – уже вложено почти 92 миллиарда рублей, сообщил сегодня журналистам Рогозин. Со строительством космодрома связаны несколько уголовных дел, в том числе о растратах на общую сумму в несколько миллиардов рублей.

Компании "Крокус" и "Стройтрансгаз" были генеральными подрядчиками строительства стадионов к чемпионату мира по футболу, проходившему в России летом 2018 года. Компании Геннадия Тимченко, которого Владимир Путин называет своим другом, в прошлом году получили подряды на сумму в 36 миллиардов рублей, причём половину из них – "Стройтрансгаз". Журнал Forbes включил Геннадия Тимченко в число "королей госзаказа". Одним из наиболее известных проектов "Стройгазмонтажа", которым владеет ещё один друг Путина, Аркадий Ротенберг, является Крымский мост. Официальная стоимость госконтракта составила почти 230 миллиардов рублей.

Геннадий Тимченко и Аркадий Ротенберг находятся под санкциями США и ЕС.