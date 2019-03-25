Сторонники военного правительства лидируют на выборах в Таиланде

В Таиланде идёт подсчёт голосов на первых после военного переворота парламентских выборах. За большинство в парламенте борются партия нынешнего премьера Праюта Чан-Оча, который и возглавил переворот 2014 года, и сторонники бывшего премьера Таксина Чинавата, которые утверждают, что покончат с властью военных и восстановят полноценную демократию.

Подведены предварительные результаты голосования на 93 процентах избирательных участков. Согласно этим данным, лидируют, вопреки предвыборным прогнозам, сторонники военного правительства. Разрыв между соперничающими партиями, однако, настолько небольшой, что пока невозможно установить, кто же будет иметь большинство. Обе партии заявляют о своей победе и готовности сформировать правительство. Оппозиция при этом утверждает, что выборы сопровождались массовыми нарушениями, включая скупку голосов и фальсификации.

Крупнейшим скандалом выборов, однако, стал отказ в выдвижении кандидатом в премьеры от одной из оппозиционных партий сестры короля. После прямой критики со стороны короля Таиланда Махи Вачиралонгкорна партия "Тхаи Ракса Чаат" ("Партия тайских патриотов")​ в феврале отказалась от выдвижения принцессы, даже несмотря на её отказ от титула.