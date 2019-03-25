В Кемерове вспоминают погибших при пожаре в ТЦ "Зимняя вишня"

В Кемерове и других городах Сибири сегодня вспоминают жертв пожара в торгово-развлекательном центре "Зимняя вишня" 25 марта 2018 года. Тогда погибли 60 человек, в том числе 37 детей. Жители Кемерова несут цветы и мягкие игрушки к памятному камню в небольшом сквере у снесенного после пожара здания. Уже несколько дней здесь дежурят волонтёры, полиция и бригада "скорой помощи".

Стихийный мемориал появился у "Зимней вишни" год назад в ночь 26 марта, когда здание ещё горело. Летом он был разобран, игрушки, принесенные жителями, были переданы в детские дома. Здание торгового центра снесли ещё в прошлом году. Теперь на месте "Зимней вишни" – пустырь, где по плану ещё к сентябрю прошлого года должны были разбить памятный сквер. Однако сроки постоянно сдвигались, сначала на 1 июня – к Дню защиты детей, а теперь на осень.

В Кемерове сегодня прошла панихида по погибшим в ТРЦ "Зимняя вишня". После этого в трапезной Знаменского кафедрального собора состоялся поминальный обед.

В Государственной филармонии Кузбасса сегодня состоится бесплатный благотворительный концерт, где будут, в частности, исполнены произведения Баха, Рахманинова и Шуберта. Аналогичный концерт пройдёт и в Органном концертном зале Перми.



В Томске также прошла панихида по погибшим в "Зимней вишне" детям, среди которых двое были жителей города: двенадцатилетний Артём и восьмилетняя Арина Барановы. Родственники детей планируют устроить поминальный вечер, расходы на него возьмут власти Кемеровской области.

Акция памяти также прошла в Биробиджане. Горожане несли цветы, свечи и воздушные шары к мемориалу, который появился рядом с Благовещенским кафедральным собором.

Накануне годовщины Олег Чмыхалов, 11-летний сын которого погиб в пожаре в "Зимней вишне", на своей странице в Инстаграме разместил фото потолка в торговом центре "Я", где видна проводка. И подписал: "Год спустя после Зимней вишни. Ничему жизнь не учит!".

Пожар в торговом центре "Зимняя вишня" произошёл 25 марта 2018 года. Его причиной, предположительно, стало короткое замыкание. В здании не сработала противопожарная сигнализация, эвакуационные выходы были заблокированы. В результате погибли 60 человек, большинство из которых - дети. По факту трагедии возбуждено несколько уголовных дел, арестовано 15 человек, в том числе экс-глава Главного управления МЧС Кузбасса Александр Мамонтов.

Официальный представитель Следственного комитета России сообщила в понедельник, что расследование по одному из уголовных дел о пожаре в ТРЦ "Зимняя вишня", завершено. 280 томов дела направлены в Генеральную прокуратуру для утверждения обвинительного заключения в отношении 7 фигурантов.

Ранее сегодня в СК сообщили, что в Польше задержан бывший генеральный директор Кемеровского кондитерского комбината, совладелец "Зимней вишни" Вячеслав Вишневский.