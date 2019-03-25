На теле погибшего в колонии охранника Кадырова нашли следы побоев

На теле охранника первого президента Чечни Ахмата Кадырова Аюба Тунтуева, найденного мёртвым во владимирской колонии в начале марта, обнаружили следы побоев. Об этом рассказали родственники погибшего изданию "Кавказский узел".

По словам родных Тунтуева, в отчёте независимой экспертизы указывается, что из тела погибшего были изъяты почки и лёгкие. Эту информацию подтвердил один участников заседания чеченского Совета по правам человека. Адвокат Тагир Шамсудинов, ранее представлявший интересы Тунтуева, заявил "Новой газете", что не будет комментировать данные сообщения до официальной публикации результатов экспертизы.

Информация о гибели Тунтуева во владимирской колонии №6 появилась 12 марта. Адвокат погибшего сообщил, что ему позвонили из колонии и заявили, что Тунтуев покончил с собой.

Ранее Тунтуев неоднократно жаловался на пытки и избиения сотрудниками владимирской колонии. В 2016 году Следственный комитет России возбудил уголовное дело в отношении неустановленных сотрудников ФСИН. Тунтуев утверждал, что от него добивались признания в нападении на псковских десантников в 2000 году в Чечне. По словам осужденного, неизвестные обещали его отравить, если он не подпишет нужные документы.

В 2008 году Аюба Тунтуева приговорили к 24 годам колонии по обвинению в причастности к теракту в чеченском селе Знаменское. В 2017 году его осудили ещё на 11 месяцев по делу о нападении на военных 76-й псковской дивизии ВДВ в 2000 году в Чечне. Тунтуев вину не признал.