Бывшего охранника Ахмата Кадырова нашли мёртвым в колонии

Во владимирской колонии №6 нашли мёртвым бывшего охранника первого президента Чечни Ахмата Кадырова Аюб Тунтуева, осуждённого на 24 года по обвинению в терроризме. Об этом сообщает "Медиазона" со ссылкой на адвоката Тагира Шамсудинова.

По словам юриста, ему позвонили из колонии и сообщили, что Тунтуев совершил самоубийство. Шамсудинов заявил, что последний раз видел своего подзащитного около двух месяцев назад. Тунтуев якобы неоднократно сообщал об угрозах жизни со стороны сотрудников учреждения. Во владимирскую колонию его перевели в 2015 году.

Ранее Тунтуев неоднократно жаловался на пытки и избиения сотрудниками владимирской колонии. В 2016 году Следственный комитет России возбудил уголовное дело в отношении неустановленных сотрудников ФСИН. Тунтуев утверждал, что от него добивались признания в нападении на псковских десантников в 2000 году в Чечне. По словам осужденного, неизвестные обещали его отравить, если он не подпишет нужные документы.

В 2008 году Аюба Тунтуева приговорили к 24 годам колонии по обвинении в причастности к теракту в чеченском селе Знаменское. В 2017 году его осудили ещё на 11 месяцев за нападение на военных 76-й псковской дивизии ВДВ в 2000 году в Чечне. Тунтуев вину не признал.